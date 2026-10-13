Numune-i imtisal Latif Salihoğlu'na

ŞİİR

Fotograf: Erhan Akkaya - Yeni Asya Nur’a talebe olmak belki kolaydır ancak, Son nefes verene dek, çok zordur Nurcu kalmak, Bu zoru başaran kim? Salihoğlu’na bir bak, Herkese nasip olmaz, lütfetti Cenab-ı Hak. Rabbim seni huzurda elbet ediyor taltif, Münker-Nekir suali olacaktır çok hafif, Kabrin Cennet bahçesi edilemez hiç tarif, Latif olan Allah’ın lütfuna mazhar Latif. Nurlar’ı hiçbir şeye elbet etmedin alet, Nurlar’a ayineydin, bu belliydi gayet net, Mevtini hissetmiştin, tebliğe ettin gayret, Allah’ın Latif ismi tecelli etmiş sen de. Dur durak bilmeden hep, koşturdun hizmet için, Hayatını Nurlar’a adayan fedaiydin, Bütün ömrün boyunca Mehdî’ye talebeydin, Bütün zerratın ile Nurlar’a bağlı idin. Risale-i Nurlar’ı kâfi gördün her zaman, Nurlarda ne var ise ‘’Sadakte’’ derdin her an, Risale-i Nur için vazgeçtin fânî candan, Hizmet ederken ölmek manevî şehadetten. Birçok Nurcuya oldun numune-i imtisal, Nurlara tercümandı; akval, ef’al ve ahval, Ahirzaman tarihi kitabını al derhal, Süfyan’ın dehşetini okuyup dersini al. Nur’a talebe olmak; lütfu, Cenab-ı Hakkın, Misal görmek istersen Salihoğlu’na bakın, Allah’ın rızasını en esas maksat yapın, Rabb’imin rahmetine tevdî edib bırakın. Allah rahmet eylesin, makam-ı âlî olsun, Okunan hatimlerle, sevab hanesi dolsun, Mahşerdeki sualde hesabı âsân olsun, Cennetteki mekânı, Cennetü’l-Firdevs olsun.

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