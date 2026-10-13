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13 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Numune-i imtisal Latif Salihoğlu'na

Mehmet KOVANCI
13 Ekim 2026, Salı
ŞİİR

Fotograf: Erhan Akkaya - Yeni Asya

Nur’a talebe olmak belki kolaydır ancak,

Son nefes verene dek, çok zordur Nurcu kalmak,

Bu zoru başaran kim? Salihoğlu’na bir bak,

Herkese nasip olmaz, lütfetti Cenab-ı Hak.

 

Rabbim seni huzurda elbet ediyor taltif,

Münker-Nekir suali olacaktır çok hafif,

Kabrin Cennet bahçesi edilemez hiç tarif,

Latif olan Allah’ın lütfuna mazhar Latif.

 

Nurlar’ı hiçbir şeye elbet etmedin alet,

Nurlar’a ayineydin, bu belliydi gayet net,

Mevtini hissetmiştin, tebliğe ettin gayret,

Allah’ın Latif ismi tecelli etmiş sen de.

 

Dur durak bilmeden hep, koşturdun hizmet için,

Hayatını Nurlar’a adayan fedaiydin,

Bütün ömrün boyunca Mehdî’ye talebeydin,

Bütün zerratın ile Nurlar’a bağlı idin.

 

Risale-i Nurlar’ı kâfi gördün her zaman,

Nurlarda ne var ise ‘’Sadakte’’ derdin her an,

Risale-i Nur için vazgeçtin fânî candan,

Hizmet ederken ölmek manevî şehadetten.

 

Birçok Nurcuya oldun numune-i imtisal,

Nurlara tercümandı; akval, ef’al ve ahval,

Ahirzaman tarihi kitabını  al derhal,

Süfyan’ın dehşetini okuyup dersini al.

 

Nur’a talebe olmak; lütfu, Cenab-ı  Hakkın,

Misal görmek istersen Salihoğlu’na bakın,

Allah’ın rızasını en esas  maksat yapın,

Rabb’imin rahmetine tevdî edib bırakın.

 

Allah rahmet eylesin, makam-ı âlî olsun,

Okunan hatimlerle, sevab hanesi dolsun,

Mahşerdeki sualde hesabı âsân olsun,

Cennetteki mekânı, Cennetü’l-Firdevs olsun.

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