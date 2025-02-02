Güneşi takip eden çiçek: Ayçiçeği

Çocuklara Tefekkürler

Sevgili çocuklar; bu hafta sizlerle “ayçiçeği”, diğer adıyla “günebakan” bitkisini tefekkür edelim.

Ayçiçeği, çekirdeği ve yağı için yetiştirilen, papatyagillerden bir tarım bitkisidir. Ülkemizde özellikle Trakya bölgesinde bolca yetişen bir bitkidir. Yemeklerimizde en çok kullandığımız yağ, ayçiçek yağıdır.

Çekirdeğini ise severek ve bolca tüketiriz. Pikniklerde, ailecek keyifle geçirdiğimiz vakitlerde, çekirdeği bize eşlik eder.

Ayçiçeğinin ortasını dikkatlice incelediğimizde müthiş bir düzen, müthiş bir oran vardır. Çiçeğin ortasındaki modelin bir denklemle oranı hesaplandığında 137.5 derece çıkar. Bu da “altın oran” ile ilgilidir.

Ayçiçeğindeki oran bizleri hayrete düşürdüğü gibi, gün boyu güneşin hareketlerini takip ederek doğudan batıya doğru hareket etmesi de ayrı bir hayret ve hayranlık uyandırır. Gece tekrar doğuya yönelerek sabah güneşin doğmasını bekler.

İnsanlar ayçiçeklerini tefekkür ederek güneşe doğru dönmesinden ders almışlardır. Enerji kaynağı olarak kullanılan güneş panellerinden daha fazla verimlilik alabilmek için ayçiçeklerini taklit ederek yeni bir teknoloji üretildi. Güneş panellerine tıpkı ayçiçeği gibi güneşi algılayabilecek parçacıklar yerleştirildi. Bu mekanizma güneşli ve gölge olan kısımlar arasındaki sıcaklık farkını anlayarak yön belirliyor. Hiç bir enerjiye ihtiyaç duymadan çalışarak güneş panellerinin verimini çok daha fazla arttırmış oluyor.

Çevremizde gördüğümüz her şeyi derinlemesine tefekkür ederek çok dersler çıkarabiliriz. Kim bilir belki de incelediğiniz bir varlık size ilham olur ve yeni bir buluş da siz yaparsınız. Bu hafta ayçiçeğini inceledik ve ondan çok şey öğrendik. Haftaya yepyeni bir tefekkür yolculuğunda buluşmak duasıyla.