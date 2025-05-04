Tavus kuşu tefekkürü

Çocuklara tefekkürler

Havaların ısınması, baharın gelmesiyle birlikte artık sık sık piknik yapmaya gideceğiz. Bu piknikler biz tefekkür yolcusu çocuklar için bulunmaz fırsattır. Biz de bu hafta sonu pikniğe gittiğimiz yerde tavus kuşları gördük. Bu hayret verici güzellikteki kuşların tüylerinden gözlerimi alamadım. Tefekkür, hayatımızın merkezinde olduğu için tüylere bakarken, bu desen ve renklerin hikmetlerini araştırma isteği geldi. Düşünen ve aklını kullanan çocukların yapacağı gibi ben de tavus kuşlarını araştırmaya karar verdim.

TAVUS KUŞLARININ ÖZELLİKLERİ

-Renkli tüyleri olan tavus kuşları, erkektir. Yani tavus kuşu dediğimizde aklımıza gelen süslü kabarık kuşlar erkek tavus kuşlarıdır.

-Kuyrukları vücut uzunluğunun iki katına kadar ulaşabilir. 1.8 metreye kadar uzar. Yani bir basketbol oyuncusunun boyu kadar tüyleri vücutlarında taşırlar.

-Tavus kuşları çok yüksek ses çıkarır fakat biz bu sesi duyamayız. Yanımızdan hızla geçen bir arabanın çıkardığı sesten daha yüksek ses çıkarırlar ama biz ağaçta sallanan yaprak sesi kadar duyabiliriz. Sesinin çıktığı frekans bizim için ses ötesi frekanstadır. Ancak diğer kuşlar bu sesi duyabilirler.

-Her yıl tüylerini dökerler. Ertesi yıl yeniden çıkar. Tüylerini koparmak canlarını acıtmaz. Yaklaşık 200 adet tüyleri vardır. Öyle muhteşem dizilmişlerdir ki, yelpaze gibi bütün desenleri görünecek şekildedir. Ön sırada kısa, arka sırada uzun tüyler bulunur.

-Tüylerini dişi tavus kuşlarını etkilemek için açarlar. Tehlikede hissettikleri zamanlarda da daha büyük görünmek için tüylerini açarlar.

-Biz onları genelde yürürken görürüz fakat çok yükseğe olmasa da uçabilirler.

-Tüylerindeki göze benzeyen desenler, güneş ışığını farklı açılardan yansıtarak gözlerimizi kamaştırır.

-Tavus kuşları aslında ormanlarda yaşar fakat evcilleşip insanlarla beraber de yaşayabilirler.

-Tüyleri kristale benzeyen minik mikroskobik yapılarla kaplı olduğu için güneş ışığı farklı biçimde kırılarak canlı ve parlak renkler ortaya çıkar.

Duvara asılı muhteşem bir tablo gördüğümüzde, tablodaki resim ve desenlerin bir ressam tarafından yapıldığını anlarız. Aynen bunun gibi tavus kuşundaki bu muhteşem desenler de bize bir Yaratıcının varlığını hatırlatır. Tüylerindeki hayret verici desenleri düzenleyen, bütün güzelliklerin gerçek sahibi olan Sânî-i Hakikî olan Allah’tır. Allah Sânî’dir; her şeyi sanatlı, benzersiz ve kusursuz yaratır.