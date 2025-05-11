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11 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Paletli yüzücüler ördekler

Nuray Kaya
11 Mayıs 2025, Pazar
Çocuklara tefekkürler

Hafta sonu gittiğimiz piknik alanında minik bir gölet vardı. İçinde yüzen ördekleri görünce daldım tefekkür âlemine. Yüzme yetenekleri, ayak yapıları beni hayrete düşürdü. Ben de ördekler hakkında araştırma yapmaya karar verdim.

Su geçirmez tüyler

- Ördeklerin tüyleri su geçirmezdir. Suya tamamen battıklarında bile alttaki tüyleri kuru kalır. Kuyruk tüylerinin bulunduğu kısımda Allah özel bir yağ bezi yaratmıştır. Bu sayede tüm tüyleri bir yağ tabakası ile kaplanır ve tüyleri hiç  ıslanmaz.

- Renkli ve parlak tüylü olanlar, erkek ördeklerdir.

 -Ördekler topluluk hâlinde yaşamayı seven, sosyal hayvanlardır.

Doğuştan yüzücüler

- Yeni doğmuş yavru ördek hemen yüzmeye başlayabilir. 

- Ördekler yemeklerde seçici değildir, hepçildir. Yani hem etle, hem de otla beslenebilirler.

 - Ördekler suda da seçici değildir. Hem tatlı, hem de tuzlu suda yaşayabilen nadir canlılardandır.

- Her yönü ile değerlendirilen bir canlıdır. Hem eti, hem yumurtası, hem de tüyü kullanılır.

Uzağı ve yakını aynı anda görme özelliği

 - Gözleri çok özel yaratılmıştır. Gözlerinin şekli sayesinde 340 derece görme özelliği vardır. Gözlerinin şekli, yakındaki ve uzaktaki nesneleri aynı anda görmelerini sağlar.

 Gözcü ördek bir gözü açık uyuyor

- Sürülerde bulunan gözcü ördek, sürüyü korumak için bir gözü açık şekilde uyur.

- Ördekler soğuktan etkilenmezler. Ayaklarında sinir veya damar bulunmadığı için soğuğu hissetmezler. Bu benzersiz özellikleri sayesinde Antarktika hariç Dünya’nın her yerinde yaşayabilirler.

- Yüzme yetenekleri çok gelişmiştir. Su kuşu olan ördekler, suyun olduğu her yerde rahatlıkla yaşayabilirler. Vücutları suda yaşamaya uygun olan ördeklerin perdeli ayakları bulunur. Palet görünümünde olan bu ayaklar, ördeklerin çok iyi yüzebilmelerini sağlar.

Ördekleri örnek aldık

Bu mükemmel kuşlardan insanlar örnek alarak yüzme paletlerini üretmiştir. Ördeklerin ayaklarında bulunan parmak arasındaki perdeli yapı, suyun parmakların arasından kayıp gitmesini önleyerek suda daha rahat hareket etmelerini sağlar. Bunu örnek alarak üretilen yüzme paletleri, suyu daha iyi iterek yüzücülerin hareketlerinde kolaylık sağlar.

Düşünen, tefekkür eden insanlar kâinattan ilham alarak insanlığa faydalı bir çok buluş yapmıştır. Ördek ayakları ve yüzme paletleri de onlardan sadece biri. İnşaallah bizler de tefekkür yolculuğumuza devam ederek, çok çalışarak insanlık için yeni buluşlar yapabiliriz. Muhteşem ördekleri bizlere hem gıda, hem örnek olarak yaratan Rabbimize şükürler olsun.

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