Mübarek dostlarımız kediler

Çocuklara Tefekkürler

Merhaba sevgili çocuklar. Bu haftaki tefekkür yolculuğumuz, hepimizin çok sevdiği, minik dostlarımız kediler.

Dünyanın en sevimli canlılarından olan kedilerin dilleri tırtıklıdır ve tükürükleri antibakteriyel özelliktedir. Bu sayede her zaman tertemizlerdir. Kediler nerde olursa olsun tuvaletlerini kuma yapar ve üstünü yine kumla kapatırlar. Tuvaletini yapmak için sağ patisi ile kumu açıp, sol patisi ile kumu kapatırlar.

Kedilerin duyma özelliği çok gelişmiştir. Bizim duyamadığımız sesleri duyarlar. Onları yumuşak bir ses tonu ile sevmemiz, onları daha mutlu eder.

Kedilerin görüş açıları bizden çok daha fazladır. Karanlıkta bizden 5 kat daha iyi görürler. Bu yetenekleri onları çok iyi bir avcı yapar.

Evinde kedi besleyen arkadaşlarımız da çok iyi bilir ki, kediler uykucudur. Kedilerin ömürlerinin yüzde 60’ı uyku ile geçer.

Her insanın parmak izinin farklı olduğunu duymuşsunuzdur. Kedilerin de burun yüzeyleri böyledir. Dünyadaki bütün kedilerin burun izi birbirinden farklıdır.

Peygamber Efendimiz de (asm) kedileri çok severdi. İslâm dininde kedilerin özel bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz (asm): “Şüphesiz ki kedi necis (pis) değildir, o da ev halkından bazısı gibidir” buyurmuştur. Dinimizce kedi su içtikten sonra arta kalanı temizdir.

Kedilerin gözleri karanlıkta parlar. 1934 yılında Percy Show adlı mucit, karanlık ve sisli bir gecede yolda giderken karşısına çıkan kedinin gözleri far ışıkları gelince parlaması sayesinde uçurumdan düşmekten kurtulmuş. Bunun üzerine trafik işaretlerinde kullanılan “kedi gözü” adlı ürünü geliştirmiştir. Kedilerin gözü tefekkür edilerek bir buluş yapılmış ve bu sayede trafikte kazaların önüne geçebilecek bir ürün üretilmiş oldu.

Bediüzzaman Said Nursî kedileri tefekkür ettiğinde; onların mırmırları “Ya Rahîm! Ya Rahîm!” zikri olduğunu söylemiştir. Kediler acıktığında bizlerden yemek ister yemeğini aldıktan sonra bizimle ilgilenmezler. Çünkü kediler asıl nimet verenin Cenab-ı Hak olduğunu bilir ve “Ya Rahîm! Ya Rahîm!” diyerek Allah’a teşekkür ederler. Bizler de bu mübarek hayvanı tefekkür ederek her zaman asıl nimet veren Allah’a şükredelim.