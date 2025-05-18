"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Allah’ın renkli sanatı kelebekler

Nuray Kaya
18 Mayıs 2025, Pazar
Çocuklara Tefekkürler

Bu hafta sonu Konya’ya gezmeye gittik. Gitmişken tam biz tefekkür yolcularına uygun bir mekân olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret ettik. Kelebeklerin dünyasına daldıkça hayretler içinde kaldık.

KELEBEĞİN OLUŞUMU

Bir kelebek, birbirine hiç benzemeyen dört farklı hayat evresinden geçiyor. Yumurta, tırtıl, koza (pupa) ve kelebek. 

Dişi kelebek yumurtasını uygun bir bitkinin üstüne bırakır. Genellikle üşümemek için kışı yumurta olarak geçirirler. 3-15 günlük yumurta sürecinden sonra çatlar. Aç bir tırtıl olarak ilk önce kabuğunu sonra da annesinin kendisi için seçtiği bitkiyi yiyerek büyür. Yeterince tombullaşınca sert bir zemine tutunarak kendisine koza örmeye başlar. Kozada iken ayakları kaybolur, kanatları çıkmaya başlar. Haftalarca kozada kaldıktan sonra bir kelebek olarak yer yüzünde uçmaya başlar. Tırtıl, kelebeğin çocukluğu gibidir. Rabbimizin hikmeti ile kelebek ve tırtıllar tamamen farklı yiyeceklerle beslenir. Tırtıllar yaprak ile beslenirken; kelebekler çoğunlukla bitki özleri, çiçek nektarları ve meyve ile beslenir. Etçil kelebekler de vardır.

Kelebeklerin ağzı yoktur. Hortuma benzeyen iki uzvu vardır, onunla beslenir. Tat alma duyusu ise ayaklarındadır. Bitkilerin üzerine konarak tadını anlayabilirler.

KELEBEKLERİN ÖMRÜ

Birçoğumuz kelebeklerin sadece 3-4 gün yaşadığını sanıyoruz. Fakat bu doğru bilgi değildir. Bazı kelebekler bir hafta kadar yaşarken bazıları aylarca, bazı kelebeklerse yıllarca yaşarlar.

Dünyada 17 binden fazla kelebek türü vardır. Nerde yaşadığı ve cinsi kelebeklerin yaşam sürelerini etkiler. Göç eden kelebekler vardır. Bazı kelebek türleri kış uykusuna yatar.

Kelebekler soğukkanlı hayvanlardır, vücut ısılarını kendileri düzenleyemezler. Yani ısınmaları dışa bağımlıdır. Çoğu kelebek sabahları yeterince ısınıp uçabilmek için ya güneşe yönelir ya da güneşte ısınmış taşların üstüne konup ısı alır. Ancak yeterince ısınınca uçabilirler.

KELEBEKLERİN RENKLERİ

Kelebekler morötesi ışığı görebilir. Kanatlarında bizim göremediğimiz desenleri de görerek türlerini ayırt edebilir. Kelebeğin kanatlarındaki renkler, pigmentlerden değil fiziksel özelliklerinden kaynaklanır. Bu nedenle ışık altında farklı açılardan birbirinden farklı renkler görünür ve bizlere görsel bir şölen sunarlar. Arılar gibi kelebekler de tozlaşma yaparlar. Ayakları ile bitki polenlerini taşıyarak Allah’ın izniyle ekosisteme çok katkıları vardır.

TAKLİT YAPARAK KENDİNİ SAVUNUR

Kelebekler kendilerini yırtıcılardan daha iyi koruyabilmek için taklit yaparlar. Kelebekler; kuşlar, kertenkeleler ya da örümcekler tarafından avlanabilirler. Kafalarını korumak için sahte kafa benzeri bir organ kullanırlar, bu organ kanatlarının hemen yanında yer alır, üzerinde sahte antenleri vardır.  Sanki iki kafası varmış gibi. 

 

  

Okunma Sayısı: 655
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S. Pelin Kurukahveci

    18.5.2025 00:31:26

    Bak Allahın rahmet eserlerine.. Allah razı olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Özel okullardaki "hayali" notlar mercek altında

İnternetten elde edilen kazançlar da takibe alındı

'Hint hegemonyasına asla boyun eğmeyeceğiz!'

Müsilaj gemilere de çok zarar veriyor

Düğün veya asker uğurlama konvoylarıyla trafiği engelleyenler 180 bin lira ceza alacak

Meksika gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 19 kişi yaralandı

İnsan bedeninden İslâm ümmetine

Terör Örgütü PKK'nın feshi ve barış dönemi

İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdi

Harflerin Bestekârıydı: Hattat Hamid Aytaç

'Olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık'

İsrail'e acil yaptırım kararı alınmalı - Fransa: Gazze'deki insani duruma katlanılamaz

Bu kanun AB kriterlerine uymaz

Çiftçi yaraların sarılmasını bekliyor

250 bin kamu görevlisi mağdur ediliyor

Gençler iş aramaktan vazgeçti

Açlık sınırı 34 bin 888 lira

Faize var, milletin sofrasına yok

Muhtemel İstanbul depreminde itfaiye yetersiz

En Çok Okunanlar

📷
Genel

“Kurbanlarınız için hazırız”
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

“Soykırımı reddediyorum” dedi, diploması verilmedi
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Risale-i Nur’da bahar
Genel

Bu kanun AB kriterlerine uymaz
Risale-i Nur'dan

Orta Şarkta sulh-u umûmînin temel taşı
Genel

250 bin kamu görevlisi mağdur ediliyor
İbrahim Aktaşcı

Sermayem derdimdir, servetim âhım!
Faruk ÇAKIR

“Büyük felâket” bitsin
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.