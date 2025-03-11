Oruç tut, sıhhat bul

Peygamber Efendimiz (asm) “Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız.” buyurmuştur. Yapılan araştırmalar oruç tutmanın vücudumuz için birçok faydası olduğunu ortaya koyuyor. Oruç tutmak sağlığımızı nasıl etkiliyormuş görelim.

Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler olur?

- Uzun süre aç kaldığımız için normal zamanda çok sıkı çalışan mide ve bağırsaklar dinlenme fırsatı bulur.

- Oruç tutmak sinir hücrelerinin üretimini artırır. Bu sayede beyin sağlığımız ve zihinsel işlevlerimizin gelişimine katkı sağlar. Zihnimizi ve duygularımızı keskinleştirir.

- Stresli durumlara karşı onarım geni tetiklenir.

- Cildimizi güzelleştirir.

- Oruç tutarken vücudumuz yenilenir. Bu sayede bağışıklık sistemimiz güçlenir ve hastalıklara karşı dirençli hâle geliriz.

- Oruç tutmak hormonların dengelenmesine destek olur.

- Yapılan bir araştırmada Ramazan’dan 2 gün önce, Ramazan’ın 14. gününde ve Ramazan’ın 29. gününde kan örnekleri alınmış. Sinir hücrelerinin hayatta kalmasını, gelişmesini ve işlevlerini tetikleyen mutluluk hormonunun, dopaminin ve nötrofin seviyelerindeki artışa bakılmış. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin %76 oranında artmış. Yani oruç, mutlu eder. Beyin hücrelerini geliştiren hormonlar %88 artmış. Sinir büyüme hormonları ise %30 artmış. Yani oruç, alzheimer gibi zihinsel hastalıkları önlemeye destek olur.

- Oruç tutmanın psikolojik olarak da birçok faydası vardır. İrademiz ve sabrımız gelişir. Kendimizi kontrol etmeyi öğreniriz. Mutluluk ve huzur verir.

Bunlar gibi daha birçok faydası olan orucu biz bilinçli Müslümanlar tabiî ki Ramazan ayında Rabbimiz emrettiği için ve onun rızasını kazanabilmek için tutuyoruz. Fakat bu bilimsel araştırmalar sayesinde orucun insan sağlığına etkilerini tefekkür ederek orucun hikmetlerini daha iyi anlıyor ve orucumuzu şükür ve şevkle tutuyoruz. Hayırlı ve bereketli bir Ramazan diliyorum.