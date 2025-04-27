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27 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Tatlı ve güzel çilek

Nuray Kaya
27 Nisan 2025, Pazar
Çocuklara tefekkürler

Merhaba sevgili çocuklar,

İlkbaharın gelmesiyle birlikte, görüntüsüyle, tadıyla, kokusuyla bizleri mutluluğa sevk eden çileği tefekkür edelim bu hafta. Çileği ben çok seviyorum, daha yemeden görüntüsü bile mutlu olmama sebep oluyor. Kokusunu çok uzaktan bile alabildiğimiz çileği peki ne kadar tanıyoruz? Çileğin özelliklerine hep birlikte bakalım.

- Çileğin dışındaki minik benekler çileğin çekirdekleridir. Çekirdeği dışında olan nadir meyvelerden biri çilektir. 

- ⁠Bu çekirdekler çileğin tohumlarıdır. Bir çilekte yaklaşık 200 adet tohum bulunur. 

- ⁠Çileğin üzerindeki çekirdekler direkt çimlenebilir. Hatta üzerindeki çekirdeklerden yeni meyveler verebilir. 

- ⁠Çileğin yüzde 90’dan fazlası sudan oluşur. Çilek aslında çok tatlı bir meyvedir fakat 1 kilo limonda 1 kilo çilekten daha fazla şeker bulunur. Bu beni çok şaşırttı doğrusu. 

- ⁠Çileğin geldiği aile de beni çok şaşırttı. Çileğin orman meyveleri ile aynı aileden olduğunu düşünmüştüm. Fakat çilek gülgiller familyasından gelmekteymiş. 

- ⁠8 adet çilek yediğimizde, bir gün boyunca ihtiyacımız olan C vitaminin tümünü çilekten karşılamış oluyoruz. 

- ⁠Sağlımız için bir çok faydası vardır. Hatta düzenli olarak dişlerimizi çilek ile ovarsak dişlerimizi beyazlatıcı bir etkisi olur. 

- ⁠Çilek pastalarda, tatlılarda, dondurmalarda, reçellerde ve bir çok güzel yiyecekte kullanılır. 

- ⁠Çileği elimize alıp görüntüsünü tefekkür edelim. Yaprakların altında pembe rengiyle, tohumuyla, şekliyle eşsiz bir güzellikte yaratılmış. Ardından koklayalım. Mis gibi  kokusuyla bizi mest eder. Güzelce yıkayıp bir ısırık alalım. Sulu sulu, tatlı ve harika tadıyla ağzımız şenlenir. Veeeee bu güzel, şirin, tatlı meyve için Rabbimize şükredelim…

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