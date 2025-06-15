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15 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Yumuşacık yünleri, gülümsüyor yüzleri

Nuray Kaya
15 Haziran 2025, Pazar
Çocuklara tefekkürler

Merhaba Can Kardeşlerim. Geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Kurban Bayramı'nda ben koyunları tefekkür ettim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. 

Koyunlar, yumuşacık yünleri, güler yüzleri ve nefis etleri ile bilinir. Ancak koyunlar hakkında çok ilginç bilgiler de var.

- Koyunlar hem etinden hem sütünden hem de yününden faydalandığımız hayvanlardır. Erkeğine koç, dişisine koyun, yavrusuna ise kuzu denir.

 YÜNLERİ DEVAMLI UZAR

- Eğer koyunların yünleri kesilmezse devamlı uzar. Yünleri 6 sene boyunca kesilmemiş bir koyundan 89 kg yün elde edilmiş. Bu yünlerden 20 adet takım elbise dikebilir.

- Bir koyun sırt üstü düşerse geri ayağa kalkamaz. Ancak bizim yardımımızla kalkabilir.

 GÖZBEBEKLERİ KARE ŞEKLİNDE

- Koyunların gözbebeklerini Rabbimiz eşsiz yaratmış. Gözbebekleri kare şeklinde olduğu için neredeyse 360 derece görüş açısına sahip ler. Bu sayede kafasını çevirmeden arkasında neler olduğunu görebiliyorlar ve avcı hayvanlardan daha iyi kaçabiliyorlar.

OYUNU SEVİYORLAR

- Koyunlar çok sosyal canlılardır. İnsanlarla ve diğer hayvanlarla ilişkiler kurabiliyorlar. Heyecanlandıklarında kuyruklarını sallıyorlar ve oyun oynamayı çok seviyorlar. İnsanlarla iletişim kurabiliyorlar. Gülümseyen insana tepki veriyorlar. Tıpkı insanlar gibi yüzleri ayırt edebiliyorlar. Yaklaşık 50 farklı yüzü akıllarında tutabiliyorlar.

KUZUSUNU SESİNDEN TANIR

- Koyunlar kendi kuzularını "meeleme" sesinden tanıyabilir. Sesleri ayırt edebilirler.

- Koyunlar birbirleriyle iletişim kurmak için gözlerinin ve toynaklarının yakınındaki koku bezlerini kullanırlar. Adeta parfüm gibi koku salgılarlar.

YEMEK SEÇERLER

- Koyunlar yemek konusunda çok seçici otçul hayvanlardır. Koyunların "philtrum" adı verilen bir olukla bölünmüş özel bir üst dudağı vardır. Bu onların yere yakın otlamalarına ve en lezzetli bitkileri seçmelerine yardımcı olur. Rabbimizin merhametine bakın!

DOKTOR GİBİDİR

- Koyunlar adeta bir doktordur. Allah onlara kendi kendilerini tedavi edebilecek kabiliyet vermiştir. Hastalıklarına şifa olacak otun hangisi olduğunu tanıyabilir ve o otu bulup yiyerek şifa bulurlar. Hasta oldukları zaman sürüden uzak durup, sürüdekilerin de hastalanmasına engel olurlar. 

Kur’ân’da, hayvanların yaratılış hikmetlerinden bahseden ayetlerden birisi şöyledir:

“Davarları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyan elbiseler ve daha başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan yersiniz. Onları akşam ağıla getirirken ve sabah çayıra salarken seyretmek size haz verir." (Nahl 5-6) Bu mübarek hayvanı bizlere gönderen Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

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