İnsana benzeyen meyve: Hurma

Bir kavram - Yeni Asya Gazetesi Can Kardeş Çocuk Sayfası

Merhaba sevgili çocuklar.

Rahmet mevsimi Ramazan ayını hayırla tamamladık. Her ânımızda olduğu gibi Ramazan ayında da bol bol tefekkür yaptık değil mi? Ben bu sene oruç tutarken hurmayı bol bol tefekkür ettim. Gelin hep beraber hurmanın tefekkür yolculuğuna çıkalım.

Hurma çok besleyici bir meyvedir. İçinde insan vücudu için gerekli olan her şey vardır. Öyle ki, insan sadece hurma yiyip, su içerek hayatta kalabilir. Peygamber Efendimizin (asm) hayatında bununla ilgili örnekler vardır. Sağlığımız için faydaları saymakla bitmez.

Kur’ân-ı Kerîm’de adı en çok geçen meyvedir. Hurmanın 2000’in üzerinde çeşidi bilinmektedir. Bütün çeşitlerini ayırt etmek çok zor olsa gerek. Hurma, insanların yetiştirdiği en eski meyvelerden biridir. 5000 yıl önce Sümerler tarafından yetiştirildiği bilinmektedir.

Hurma ağacı özel koşullarda yetişir. Gövdesi yüksek sıcaklık isterken; kökleri hep suyun içinde olmak ister. Bu yüzden Arap kardeşlerimiz hurma ağacı için, “Kökü Cennette, gövdesi Cehennemde.” derler.

Hurma ağacı ile insan arasında birçok benzerlik vardır. Hurma ağacının da erkek ve dişisi vardır. Erkek ve dişi bir arada olmadan hurma ağacı meyve vermez. Hurma ağacının ortalama ömrü ile ortalama insan ömrü aynıdır. Hurma ağacının ömrü, insan gibi ortalama 60-70 yıldır. Tıpkı çeşit çeşit insan ırkı olup, ten renkleri faklı olduğu gibi, hurma çeşitleri de insan ırkları gibi renk renktir.

Bunlar gibi hurma ile ilgili pek çok ilginç bilgiler vardır. Çocuklar, canınız çikolata, şekerleme istediği zamanlarda bu peygamber çikolatasını tercih edebilirsiniz. Hurmayı hayatımızdan eksik etmemeli, bol bol tüketmeliyiz. Hurma yerken tefekkür etmeyi ve Allah’a teşekkür etmeyi unutmayalım.

