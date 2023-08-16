Honda, B segmentindeki hibrit modeli Jazz’ı daha sportif bir tasarım, daha güçlü motor ve gelişmiş donanım özellikleri ile yeniledi.

Tasarımındaki değişimlerle sportif bir havaya sahip olan yeni Jazz e:HEV, güçlendirilen hibrit motor teknolojisiyle daha da güçlendi. 10 hava yastığı ve Honda SENSING teknolojisi ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip olan Jazz e:HEV, bayilerdeki yerini aldı. Daha önce 80kW /109 HP olan elektrik motorunun gücü 90kW / 122 HP’e yükselirken; Jazz e:HEV 253 Nm tork sağlıyor. Bunun yanı sıra benzinli motor gücü de 7 kW’lık bir artış ile 79 kW / 107 HP değerine yükseliyor. Verimlilik konusunda da iddiasını sürdüren Jazz e:HEV, ortalama 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonuna sahipken; ortalama olarak 4,6 lt/100 km (WLTP) yakıt tüketiyor.

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