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Sürücülere mühim tavsiye: Jant deyip geçmeyin tedbirinizi alın

09 Nisan 2025, Çarşamba 15:54
Otomotiv sektöründe tanınan isimlerden biri olan Turgut Yüksekdağ, "Jant ucuza kaçabileceğiniz bir ürün değil. Lütfen sürücüler hayatlarıyla kumar oynamasın. Bir kaza durumunda inanın çok pişman olurlar” dedi.

Turgut Yüksekdağ ülkemizde otomotiv sektöründe tanınan isimlerden biri. Hasarlı jantların tamir edilip edilemeyeceğiyle ilgili soruları cevaplandırdı. ‘Jant tamiri’ denilen olguyu çiziklerin ya da çok küçük bazı kozmetik hataların düzeltilmesi olarak tanımlayan Yüksekdağ, sosyal medyada dolaşan videolardaki gibi büyük çaplı işlemlerin ise ‘cinayete teşebbüs’ sayılması gerektiğinin altını çiziyor.

Sonra işin biraz daha teknik boyutuna iniyor ve jantların çok özel yöntemlerle son derece sistematik bir şekilde üretildiğini anlatıyor. Belli bir ısı, yüksek basınç ve diğer kritik noktaların tam olarak sağlandığı bir şemadan bahsediyor.

Ancak sosyal medyadaki tamir videolarında bunların neredeyse tamamının göz ardı edildiğini belirtiyor ve “Janttaki boşluğu bir şekilde doldurmayı ‘tamir’ sanıyorlar. Malzeme mukavemeti denilen bir kavram var. Jantlar belli bir süratte, tahmin edilebilir basınçlara dayanabilmeli. Siz tamir derken neredeyse hiçbir standardı sağlamıyorsunuz. Hâliyle bu da trafikte çok ciddî riskleri beraberinde getiriyor” diyor.

Sürücüler hayatlarını riske  atmasın

Turgut Yüksekdağ’a göre her ne kadar satıcının bu tür iddiaları olsa da müşterinin yani sürücünün kesinlikle sorumlu davranması gerekiyor. Burada ‘sorumluluk’ kısmını biraz daha açıyor ve şöyle devam ediyor: “Ciddî anlamda deforme olmuş, bütünlüğünü kaybetmiş jantların tamiri yok. Aksini iddia eden sizin hayatınıza kastediyordur. Benzer bir sorunla karşılaşan sürücülerin kesinlikle ama kesinlikle jant değişimi yapmasını öneriyoruz. Tamir edilen jantların yeniden o yüksek hıza ve basınca dayanması mümkün değil. Kendi kendine parçalanıp, trafikte sizi çok zor bir durumda bırakabilir. Bu gibi durumlarda bazen işin ekonomik boyutu da düşünülüyor elbette. Ancak jant ucuza kaçabileceğiniz bir ürün değil. Lütfen sürücüler hayatlarıyla kumar oynamasın. Bir kaza durumunda inanın çok pişman olurlar.”

TRT Haber

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