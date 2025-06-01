Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye'de de satışta

Citroen, B-SUV segmentindeki modeli yeni C3 Aircross'u Türkiye'de 1 milyon 249 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen yenilenen C3 Aircross, segmentindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek üzere farklı tarzıyla yeni bir döneme adım atıyor.

Hatchback segmentinin iddialı üyesi yeni C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan C3 Aircross, geniş iç hacim ve gelişmiş araç içi konfor özellikleri sunuyor. Giriş seviyesinden itibaren zengin donanıma sahip modelde, 136 HP gücündeki 48 volt (V) hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi bulunuyor.

Tamamen elektrikli versiyon, 433 kilometrelik şehir içi menziliyle günlük hayatı kolaylaştırıyor. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi, 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Ürünün giriş seviyesindeki 'Plus' donanımında, 17 inç çelik jantlar, LED farlar, 10,25 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, ambiyans aydınlatma, karartılmış arka camlar, otomatik klima, 'Citroen Advanced Comfort' koltuklar ve süspansiyon, elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, 'Citroen Head-Up Display' standart olarak sunuluyor. Güvenlik tarafında ise aktif şerit takip sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, çarpışma riski uyarısı, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, sürücü, yolcu, ön, yan ve perde hava yastıkları gibi önlemlere yer veriliyor.

'Max' donanımlı versiyonda ise 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, ön sis farları, Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve TEP/kumaş koltuklar, iki tonlu gövde rengi, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, 3D navigasyon, kablosuz şarj, elektrokrom dikiz aynası, elektrikli park freni, akıllı uzun far asistanı, aktif güvenlik fren sistemi, yeni 'Citroen Head-Up' gösterge, otomatik farlar, ön ve arka park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici ve 6 adet hava yastığı sunuluyor. Ayrıca, her iki donanım seviyesinde de metalik gövde rengi opsiyonu bulunuyor.

Yeni Citroen logosunu taşıyan C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılan ön far tasarımıyla karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ediyor. Yandan bakıldığında SUV genlerini ortaya koyan Citroen C3 Aircross, düz tavan çizgisi ve 1,66 metre tavan yüksekliği sayesinde tüm yolculara geniş bir yaşam alanı sağlıyor.

Yerden yüksekliği 200 milimetre olan model, yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor. Geniş arka cam, iç mekana bol miktarda ışık sağlıyor ve daha ferah bir yolculuk imkanı sunuyor. Arka köşelerde yer alan yeni klipsler, tamponla aynı renkte kişiselleştirilebiliyor. Aracın arka köşe tasarımı, ön cephenin kaslı hissini tamamlıyor ve bu bölümde, imza niteliğindeki arka aydınlatmalara yer veriliyor.

Multimedya ekranında, akıllı telefonlardan esinlenen 'widget mimarisi' kullanılıyor. Bu sistem sanal kısayollar, 3D navigasyon (Max donanımda), telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliğiyle Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor. Araç içi bağlantı özellikleri, ön tarafta ve arka koltukların önünde yer alan toplam dört USB-C girişiyle donatıldı.

Sınıfının en uzun aks mesafesine sahip

Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor ve sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkati çekiyor. Y-Bu mesafe, arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor.

Erişimi kolaylaştıran eşiğiyle bagajın, iki konumlu zemini bulunuyor. 40/60 oranında katlanan arka koltuk sırtlıkları yatırıldığında, tamamen düz bir zemin sağlıyor. Böylece, 1600 litrelik bagaj hacimlik yükleme alanı sunuluyor.

Karakteristik Citroen dikey havalandırma ızgaralarıyla tamamlanan yatay ön konsol, üstte teknik ekipmanlar ve altta konfor özellikleri olmak üzere iki seviyeye ayrılıyor. Kanepe tasarımı olarak bilinen bu alan, özel bir kumaşla kaplanıyor. Üst kısımda herhangi bir unsurun olmaması, sürüş konforu ve gelişmiş güvenlik için temiz ve açık bir görüş sağlıyor. Temel sürüş bilgileri ise özel tasarlanmış yeni 'Head-Up Display'e yansıtılıyor. Yükseklik ve derinlik ayarları sunan küçük ve çok işlevli direksiyon, kullanım kolaylığı sağlıyor. Ön konsol ile ön camın alt kısmı arasındaki kesişme noktasındaki bilgi ekranı, gözlerini yoldan ayırmadan sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri vererek çift ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Citroen, yeni nesil C3 Aircross modelini Türkiye'de 1 milyon 249 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla bayilerinde satışa sundu.