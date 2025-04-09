Güneş enerjili araç tanıtıldı

Otomotiv sektöründe yenilikçi tasarımlar hem modelleri ile hem de özellikleri ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Toyota yeni güneş enerjili aracını tanıttı. 14 yaşını dolduran araç sahibi olacak.

Toyota, şehir içi mobiliteye yönelik geliştirdiği yeni konsept elektrikli aracı FT-Me ile otomotiv dünyasında yeni bir döneme adım atıyor. Citroen Ami’ye rakip olarak geliştirilen bu kompakt model, çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Şehir içi ulaşımı daha sürdürülebilir hâle getirmeyi hedefleyen Toyota, FT-Me’nin geleceğin ulaşım çözümlerinden biri olacağını belirtiyor. GÜNEŞ ENERJİSİYLE EK MENZİL SUNUYOR Toyota’nın açıklamasına göre, FT-Me’nin tavanına yerleştirilen güneş panelleri, güneşli günlerde 30 kilometreye kadar ek menzil sağlayabiliyor. Bu sayede kısa mesafeli şehir içi ulaşımda tamamen güneş enerjisiyle hareket edebilmek mümkün hâle geliyor. AA

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