Araç muayene istasyonları 20 yıllığına MOI’ye devredildi

Araç muayene istasyonlarının yapım, bakım ve işletme hizmetleri, yapılan ihale sonucu 20 yıl süreyle MOI Ortak Girişim Grubu’na devredildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları ve 2. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının yapım, bakım ve işletme hizmetleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar” yöntemi kapsamında imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirildi. Ankara - Anka

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