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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Renault, yeni SUV modelini tanıttı

09 Mart 2022, Çarşamba 17:00
Renault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model dahil ediyor.

Bu yeni model, markanın küresel otomotiv pazarının merkezini oluşturan C segmentindeki konumunu güçlendiriyor. Yeni Austral, ‘yaşanası otomobiller’ geleneğinin bir parçası. Aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech % 100 Elektrikli ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral’in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Yeni Austral teknolojisiyle, C segment SUV dünyasında Renaulution ve Renault’nun “Nouvelle Vague (Fransız Yeni Dalgası)” ruhunu somutlaştırıyor. Yeni Austral, modern ve teknolojik yapısıyla; 4CONTROL Advanced ve 32 sürüş destek sistemi dahil olmak üzere gelişmiş, proaktif ve akıllı teknolojileri kullanıma sunuyor. Geniş OpenR ekranı, en iyi Google hizmetlerini ve uygulamalarını entegre eden OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle gelişmiş bir bağlanabilirlik seviyesi sunuyor.

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