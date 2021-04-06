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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

İslâm, adaleti ve hakikî hürriyeti câmîdir

Risale-i Nur'dan
06 Nisan 2021, Salı
Dördüncü Hakikat:

Şeriat-ı Garra, kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Zira şecere-i meylü’l-istikmal-i âlemin dalı olan insandaki meylü’t-terakkînin mahsul ve semeresi olan istidadın telâhuk-u efkârla hâsıl olan netaicinin teşerrüb ve tegaddi ile büyümesi nisbetinde, Şeriat-ı Garra aynen maddî zîhayat gibi tevessü ve intibak edeceğinden, ezelden gelip ebede gideceğine bürhan-ı bâhirdir. Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsâvâtı bahusus o zamanda delil-i kat’îdir ki, Şeriat-ı Garra müsâvâtı ve adaleti ve hakikî hürriyeti cemî revâbıt ve levazımatıyla câmi’dir. İmam-ı Ömer (ra), İmam-ı Ali (ra) ve Salâhaddin-i Eyyûbî âsârı bu müddeaya delil-i alenîdir. Buna binaen kat’iyen hükmediyorum:

Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, sû-i ahvâ­limiz dört sebepten gelmiş:

1. Şeriat-ı Garranın adem-i müraat-ı ahkâmından,

2. Bazı müdahinlerin keyfemâyeşâ sû-i tefsirinden,

3. Zâhirperest âlim-i cahilin veyahut cahil-i âlimin taassubât-ı nâbemahallinden,

4. Sû-i tâli’ cihetiyle ve sû-i intihap tarîkıyla müşkilü’t-tahsil olan Avrupa mehasinini terk ederek, çocuk gibi hevâ ve hevese muvafık zünub ve mesâvî-i medeniyeti tûtî gibi taklittendir ki bu netice-i seyyie zuhur ediyor. Memurîn hakkıyla vazifesini îfâ etse, memur olmayan ilcaat-ı zamana muvafık sa’y etse, sefahete vakit bulamayacaktır. Bu iki kısmın herhangisinde bir fert, sefahete inhimak gösterdi ise, bu, heyet-i içtimaiye içinde muzır bir mikrop suretine giriyor.

Beşinci Hakikat: Zaman-ı sabıkta revâbıt-ı içtima ve levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeniyet o kadar tekessür ve te­şâub etmediğinden, bazı kalîl adamların fikri devletin idaresine yarı kâfi gibi idi. Amma bu zamanda revâbıt-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o derece taaddüd etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan Meclis-i Mebusan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. 

Bu hakikate misal, eski hükûmet-i müstebide ve yeni hükûmet-i meşrûtadır.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 95

LÛ­GAT­ÇE:

a’sâr: Asırlar.

adem-i mürâât-ı ahkâm: Hükümlere riayet etmeme, uymama.

bürhan-ı bâhir: Açık ve kesin delil.

inhimak: 1- Bir şeye fazla düşkün olma. 2- Kapılma.

levazım-ı taayyüş: Yaşamanın gereklilikleri.

mesâvî-i medeniyet: Medeniyetin kötü halleri.

meylü’t-terakki: Gelişme, ilerleme meyli.

müsavat: Eşitlik.

revabıt: Rabıtalar, bağlar.

sadr-ı evvel: İslâmın ilk zamanları, başlangıcı.

şecere-i meylü’l-istikmâl-i âlem: Kâinatın gelişmeye meyilli ağacı.

taassubat-ı nâ-bemahal: Yerinde olmayan taassublar.

tedenniyat: Gerilemeler.

tefennün: 1- Değişme. 2- Türlü türlü olmak. 3- Bir fende ihtisaslaşma.

tekessür: Çoğalmak.

telâhuk-u efkâr: Fikirlerin birbirine eklenerek birikimi. 

teşaub: Kısımlara ayrılmak, şubelenmek.

teşerrub: İçmek.

tevessü: Genişleme.

tuti: Dudu kuşu, papağan.

zünub: Günahlar.

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