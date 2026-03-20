Türkiye'de Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı.

İstanbul'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla camilere gelmeye başladı.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi bayram namazı vaktinden önce doldu.

Kentteki bazı camilerin iç kısımlarında yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Büyükten küçüğe cemaat hep birlikte saf tutarken, caminin üst katı kadınlar için ayrıldı.

Camiye çıkan yollarda yoğun araç ve yaya trafiği yaşandı.

Vatandaşlar bayram namazı için Taksim, Eyüp Sultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazının ardından hutbe irat etti.

Hutbelerde, bayramın dargınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı, el ele, gönül gönüle verildiği muhabbet günü olduğu ifade edilerek, anne babaya saygının, onların hatırlanması ve ziyaret edilmesinin önemi anlatıldı.

İslam coğrafyasında yaşanan savaşların, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması, Müslümanların birlik, beraberliğinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

Bayram namazının kılınmasının ardından camilerin içinde ve avlularında cemaat birbiriyle bayramlaştı.

Bazı camilerde çıkışta lokum, şeker ve çikolata ikram edildi.

Başkentteki camilerde bayram namazı kılındı

Ankara'da çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Yağışlı havada sabahın erken saatlerinde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiyi doldurdu. Bazı vatandaşlar ise cami avlusunda saf tuttu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar geleneksel kıyafetleriyle camiye gelirken, bazı vatandaşlar da namazı çocuklarıyla kıldı.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle sarılarak yaşadı.

Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

İzmir ve çevre illerde bayram namazı kılındı

İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.

İzmir'de vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere geldi.

Alsancak Hocazade Camii'ni dolduran cemaat, namazın ardından dua etti, birbirleriyle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı kılındı.

Trakya'da bayram namazı kılındı

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya genelinde camileri doldurdu.

Edirne’de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Yaklaşık 4 yıl süren restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Camisi, bayram namazı için en çok ilgi gören camilerin başında yer aldı.

Selimiye Camisi'nde namazın ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Bursa'da cemaat, Ulu, Yeşil, Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Konya ve çevre iller

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da bayram namazı kılmak isteyenler camilerde birlikte saf tuttu.

Konya'da vatandaşlar, kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua etti.

Gaziantep ve çevre iller

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Gaziantep'te vatandaşlar, bayram namazı kılmak için Şahinbey Millet Camisi'ne geldi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılınmasının ardından dua etti, bayramlaştı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için saf tuttu.