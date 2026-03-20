"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Katar: LNG ihracat kapasitemiz yüzde 17 düştü - Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika etkilenecek

20 Mart 2026, Cuma 08:49
Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kaabi, füze saldırıları sonucunda Ras Laffan Sanayi Şehri'nde oluşan hasarın Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 azalttığını, bunun yıllık gelirde 20 milyar dolar kayba neden olduğunu bildirdi.

QatarEnergy Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) de olan Saad bin Şeride el-Kaabi, Ras Laffan Sanayi Şehri'ne yönelik füze saldırılarının verdiği hasara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakan Saad bin Şeride el-Kaabi, açıklamasında, söz konusu durumun Avrupa ve Asya pazarlarına yapılan enerji arzını etkileyebileceğini kaydetti.

Saldırıların yıllık 12,8 milyon ton üretim kapasitesine sahip LNG üretim tesisleri Tren 4 ve Tren 6'ya zarar verdiğini belirten Saad bin Şeride el-Kaabi, "Bu kapasite Katar'ın LNG ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini temsil etmektedir. Füze saldırıları Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 düşürdü ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolar gelir kaybına neden oldu. Üretim tesislerimizde meydana gelen büyük çaplı hasarın onarılması 5 yıla kadar sürebilir ve bu durum bizi uzun vadeli mücbir sebep ilan etmeye zorlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika etkilenecek

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden Saad bin Şeride el-Kaabi, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar yalnızca Katar devletine değil, küresel enerji güvenliği ve istikrarına yönelik bir saldırıdır. Bu, adil, güvenilir ve güvenli enerji erişimi sayesinde sürdürülen kalkınma ve insanlığın ilerlemesini savunan herkese karşı yapılmış bir saldırıdır. LNG tesislerinde meydana gelen hasarın onarımı 3 ila 5 yıl sürebilir. Bu durum özellikle Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika üzerindeki arzı etkileyecektir. Bu nedenle bazı uzun vadeli LNG sözleşmelerinde beş yıla kadar mücbir sebep ilan etmek zorunda kalacağız."

Saad bin Şeride el-Kaabi, saldırıların ayrıca Shell tarafından işletilen Pearl GTL (Gas-to-Liquids) tesisini de hedef aldığını belirterek, "Pearl GTL tesisindeki iki üretim hattından birinde oluşan hasar değerlendirilmektedir ve bu hattın en az 1 yıl devre dışı kalması beklenmektedir." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bayram namazı saatleri
    Genel

    "Bu sıradan bir savaş değil"
    Genel

    Danimarka, Grönland için ciddi savaş hazırlıkları yapmış
    Genel

    Guterres: ABD ve İsrail, sivillere büyük acılar yaşatan bu savaşı sona erdirmeli!
    Genel

    Pezeşkiyan: Bu krize karşı durulmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır
    Genel

    Mescid-i Aksa'da buruk Bayram: İsrail kısıtlamaları sebebiyle Bayram namazı da kılınamayacak!
    Genel

    Samsunspor, Konferans Ligi'ne veda etti
    Genel

    Katar: LNG ihracat kapasitemiz yüzde 17 düştü - Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika etkilenecek
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    We wish you all a very happy and peaceful Eid

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.