Mescid-i Aksa'da buruk Bayram: İsrail kısıtlamaları sebebiyle Bayram namazı da kılınamayacak!

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da Bayram namazı kılınamayacak.

İsrail'in İran savaşı sırasında getirdiği toplanma yasağı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da bayram namazının kılınamayacak olması Filistinlilerin tepkisini çekti. Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarında toplanmak için çağrı yaptı. İsrail polisi, ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadetin engellenmesine tepki olarak Eski Şehir surları önünde teravih namazı kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile şiddetli bir şekilde müdahale etmişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs Bayrama buruk giriyor Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek başta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulması olmak üzere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor. Her bayram, arife günlerinde Filistinlilerle dolup taşan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sessizlik ve sokakların adeta hayalet şehri andıran manzarası Ramazan Bayramı arifesinde dikkati çekti. İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane göstererek getirdiği toplanma yasakları nedeniyle Eski Şehir'e girişleri kısıtlarken bölgedeki Filistinli esnafın da söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kepenk açması engellendi. Eski Şehir'de sadece eczane ve market gibi acil ihtiyaçlara yönelik dükkanların açık olduğu görüldü. İsrail baskısı nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli esnaf, Tel Aviv yönetiminin kısıtlamaları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 312

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.