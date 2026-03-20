"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

20 Mart 2026, Cuma 14:49
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç'ın (40) öldüğü belirlendi.

Yaralanan 23 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

AA

    İncirlik Üssü'nde çalan siren ile ilgili açıklama

    ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyecek

    Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları

    ABD-İsrail'in İran'a saldırıları Gazze’ye giren insani yardımı yüzde 80 düşürdü

    3 yıl sonra İsrail bombardımanı olmadan Ramazan Bayramı'nı kutluyorlar

    İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü ABD-İsrail saldırısında öldü

    Antalya'da konteynerde yangın: Anne ve 5 çocuk öldü

    Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

    Türkiye'de Ramazan Bayramı coşkusu

    Katar: LNG ihracat kapasitemiz yüzde 17 düştü - Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika etkilenecek

    Pezeşkiyan: Bu krize karşı durulmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır

    Mescid-i Aksa'da buruk Bayram: İsrail kısıtlamaları sebebiyle Bayram namazı da kılınamayacak!

    Balıkesir-Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

    "Bu sıradan bir savaş değil"

    Danimarka, Grönland için ciddi savaş hazırlıkları yapmış

    Guterres: ABD ve İsrail, sivillere büyük acılar yaşatan bu savaşı sona erdirmeli!

    Samsunspor, Konferans Ligi'ne veda etti

    Bayram namazı saatleri

