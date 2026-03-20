Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç'ın (40) öldüğü belirlendi.
Yaralanan 23 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
