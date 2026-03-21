"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Tokyo'da Bayram coşkusu: Yoğun katılım sebebiyle Bayram namazı üst üste 5 kez kılındı

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii’nde bir araya geldi. Yoğun katılım sebebiyle cami çevresinde uzun kuyruklar oluşurken, Bayram namazı coşkusu farklı ülkelerden gelen Müslümanları aynı safta buluşturdu.

Katılımın beklenenin çok üzerinde olması nedeniyle cemaat camiye sığmadı ve Bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı. Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, dünyanın dört bir yanından Müslümanların bayram vesilesiyle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yoğun katılıma dikkat çekti. Namazların farklı zaman dilimlerinde dört imam tarafından kıldırıldığı belirtildi.

MESAFELER UZAK, GÖNÜLLER BİR

Japonya’da yaşayan Ömer Faruk Yoldaş, Türkiye’den uzakta olmasına rağmen bayram sevincini yaşadığını ifade etti. “Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir” sözleriyle duygularını paylaşan Yoldaş, tüm Müslümanların bayramını kutlayarak selamlarını iletti.

FARKLI ÜLKELERDEN KATILIM

Tokyo Camii’nde yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar da aynı ortamda ibadet etme imkânı buldu. Endonezyalı Arfat Vati, Türkiye ve ABD dahil birçok ülkeden Müslümanlarla birlikte ibadet etmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Vati, Tokyo Camii’nde kendini evinde gibi hissettiğini ve Japonya’daki Müslümanlarla birlikte ibadet etmenin huzur verdiğini ifade etti.

KARDEŞLİK VE BİRLİK MESAJI ÖNE ÇIKTI

Bayram namazı vesilesiyle farklı kültürlerden insanların aynı çatı altında buluşması, birlik ve beraberlik mesajlarını da güçlendirdi. Yoğun katılımın yaşandığı bu özel gün, Tokyo’da yaşayan Müslümanlar için unutulmaz anlara sahne oldu.

(CNN TÜRK)

***

***

Tokyo Camisi'nde binlerce kişi iftar sofralarında ağırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı, "Tokyo Camisi sadece ibadet edilen bir mekan değil, topluluk bağını güçlendiren ve kültürel etkileşimi artıran bir merkez." dedi.

Japonya'da ramazan ayının heyecanı, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde verilen iftarlarda yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi, ülkenin başkentinde yaşayan Müslümanlar ile gayrimüslim Japon halkını, Ramazan boyunca iftar sofralarında buluşturdu.

Gündüzleri cami yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, cami ve oruç hakkında bilgi edindi.

Ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturan Japonlar, iftarlar vesilesiyle İslam'ın vecibelerini öğrenme fırsatı buldu.

Japonlar, caminin "sembolü" kabul edilen ve yerleşkedeki Diyanet Türk Kültür Merkezi'ndeki salonda iftarlara katıldı.

Yerli ve yabancı sponsorların destekleriyle kurulan iftar sofraları her milletten, her renkten ve her kültürden Müslüman'ı ramazan ruhuyla bir araya getirdi.

DİB Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı, yaptığı açıklamada, Ramazan ayını hatimle teravih ve yoğun iftar programlarıyla geçirdiklerini ifade etti.

Kentte Müslüman topluluklar ve Japon konuklar arasında birlik duygularını güçlendirmeye çabaladıklarını belirten Atcı, düzenlenen mukabele ve sohbet programlarıyla katılımcılar arasında manevi odaklanma ve paylaşım ruhunu artırdıklarını söyledi.

"İftar sofraları en önemli etkinliklerden biri. İftarlar hayırseverlerce karşılanmakta." diyen Atcı, gencinden yaşlısına Müslümanlar ile camiyi ziyaret eden Japon konukların aynı sofrada buluşabildiğini söyledi.

Çocuk, genç dahil yerli ve yabancı katılımcıların bu sofralarda geleneksel Türk yemeklerini ve çeşitli kültürel ikramları tattığını kaydeden Atcı, "Tokyo Camisi, 2026 yılı ramazan ayında 6 binden fazlası Japon, 20 bin kişiyi iftarda ağırladı. Tokyo Camisi sadece ibadet edilen bir mekan değil, topluluk bağını güçlendiren ve kültürel etkileşimi artıran bir merkez." ifadelerini kullandı.

(AA)

Etiketler: japonya, bayram namazı, ihtida
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstanbul'da seyir halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıya saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz
    Genel

    ABD-İsrail çetesinin Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor
    Genel

    Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarını biz gerçekleştirmedik
    Genel

    Tel Aviv ve Kudüs semalarında art arda patlama oldu
    Genel

    Tokyo'da Bayram coşkusu: Yoğun katılım sebebiyle Bayram namazı üst üste 5 kez kılındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.