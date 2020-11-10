"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Küre-i arz bomba olup patlasa...

Risale-i Nur'dan
10 Kasım 2020, Salı
İbadetin, çendan, zâhirî bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez.

Çünkü âbid, namazında der:  “Eşhedü en lâ ilahe illallah.” Yani, “Hâlık ve Rezzak O’ndan başka yoktur. Zarar ve menfaat O’nun elindedir. O hem Hakîm’dir, abes iş yapmaz; hem Rahîm’dir, ihsanı, merhameti çoktur” diye itikad ettiğinden, her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Duâ ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. 

Rabbisine iltica eder; tevekkül ile istinad edip, her musîbete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyet-i tamme verir.

Evet, her hakikî hasenat gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi, cebânetin dahi menbaı dalâlettir.Evet, tam münevverü’l-kalp bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverü’l-akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse, yerde titrer. “Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?” der, evhama düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.)

Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu hâlde, sermayesi hiç hükmünde bir şey. Hem nihayetsiz musîbetlere maruz olduğu hâlde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Âdeta sermaye ve iktidarının dairesi, eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belâları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir.

İşte bu derece âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruh-u beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Malûmdur ki, zararsız yol, zararlı yola –velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa– tercih edilir. Hâlbuki meselemiz olan ubudiyet yolu, zararsız olmakla beraber, ondan dokuz ihtimal ile bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahet yolu ise –hatta fasıkın itirafıyla dahi– menfaatsiz olduğu hâlde, ondan dokuz ihtimal ile şekàvet-i ebediye helâketi bulunduğu, icma ve tevatür derecesinde, hadsiz ehl-i ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehl-i zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır.

Elhâsıl: Ahiret gibi, dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır. Öyle ise, biz daima “Elhamdülillahi ale’t-tâati ve’t-tevfîkı” [Emirlerine itaate ve hayırlı işlerde başarıya ulaştırdığı için Allah’a hamd olsun] demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.

Sözler, Üçüncü Söz, s. 33

LÛ­GAT­ÇE:

âbid: İbadet eden.

cebânet: Korkaklık.

çendan: Gerçi, her ne kadar.

emniyet-i tamme: Tam bir güven ve korkusuzluk.

fısk: Günah işleme, Allah’a ve emirlerine isyan etme.

Hâlık: Her şeyi yaratan Allah.

hasenat: Hayırlar, iyilik ve güzellikler.

küre-i arz: Yer küre; dünya.

musahhar: Boyun eğdirilmiş, emir altına girmiş.

münevverü’l- kalp: Kalbi nurlanmış, aydınlanmış.

sefahet: Haram eğlencelere ve yasaklara düşkünlük.

seyyiat: Kötülükler, günahlar.

şekàvet-i ebediye: Ebediyen belâ ve sıkıntıya düşmek, kötülük içinde olmak. 

tahassun etmek: Sığınmak, korunmak.

ubudiyet: Kulluk.

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl sorun tek adam sistemi

    Fena çuvalladılar

    İkbal 143 yaşında

    Kaybedecek vakit yok... Bursa’da binaların yarısı riskli!

    “Yüzyılın Anlaşması”na karşı mücadele edilmeli

    İletişim Başkanlığı'ndan Berat Albayrak açıklaması

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Açlık sınırının altında ücret alıyorlar

    Kuraklık kapıda

    Rusya: Ermenistan’da askeri helikopterimiz düşürüldü

    Trump: Savunma Bakanı Esper'in işine son verildi

    Koca: Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla

    Almanya'da yoğun bakımlarda alarm!

    AB: Pfizer ve BioNTech'in aşısından 300 milyon doz satın alacağız

    Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

    Ege Denizi'nde deprem

    Metal yakalılar geliyor

    Vah benim güzel ülkeme

    İran: Biden'ın ekibi ile temasımız olmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fena çuvalladılar
    Genel

    Asıl sorun tek adam sistemi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Trump’tan kalanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Namazın ruhu bu kelimelerde
    Ahmet BATTAL

    Muasır medeniyetler ve 10 Kasımları
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı sihirbazlardan koruyalım
    Osman ZENGİN

    Bugün 10 Kasım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Renkli bir portre: Serdengeçti
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz bomba olup patlasa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.