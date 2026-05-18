"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ölüm hiçlik değil, bir tebdil-i mekândır

Risale-i Nur'dan
18 Mayıs 2026, Pazartesi
ALTINCI KELİME

“Yuhyî.” Yani hayatı veren Odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de Odur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine Odur.

Ve hayatın âlî gayeleri Ona aittir ve mühim neticeleri Ona bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi Onundur.

İşte şu kelime, şöyle fânî ve âciz beşere nida eder, müjde verir ve der: Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyum’a aittir. Masârif ve levazımatını O tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve Ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin; vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne kadar güzel fâideler verdiğini ve o sefine sahibi Zatın ne kadar Kerîm ve Rahîm olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netâic, bir cihetle senin defter-i a’mâline geçer, sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî ihya eder.

YEDİNCİ KELİME

“Ve yumît.” Yani mevti veren Odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder, fânî dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır.

İşte şu kelime, şöylece fânî cin ve inse bağırır, der ki:

Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil; belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.

Mektubat, 20. Mektub, YAN-2024, s. 267-268

LUGATÇE:

adem: yokluk.

âlem-i berzah: kabir âlemi.

Fâil-i Hakîm-i Rahîm: her şeyi rahmet ve hikmetle yapan; Allah.

firak-ı ebedî: sonsuz ayrılık.

Hayy-ı Kayyum: ezelî ve ebedî hayat sahibi, mahlûkatına hayat veren ve bütün varlıkların ayakta durmaları, devam ve bekàları Kendisine bağlı olan; Allah.

ihzar etmek: hazırlamak, hazır etmek.

in’idam: yok olma.

inkıraz: son bulma, yıkılma.

masârif: masraflar.

mevt: ölüm, vefat.

netâic: neticeler, sonuçlar.

sefine-i vücut: vücut gemisi, insan bedeni.

tebdil-i mekân: yer değiştirme.

vatan-ı aslî: asıl vatan.

visal: ulaşma, kavuşma.

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıya güven gittikçe azalıyor

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    İsrail işkence ülkesi

    Diktatörlerle işler yanlış yönde yürür

    İktidar sokağa çıkamayacak halde

    Muğla- Fethiye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    Her iki kişiden biri borçlu

    BAE: Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında yangın çıktı

    İran'dan Trump'a: İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır

    İsrailli 5 üst düzey isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    DSÖ'den Kongo ve Uganda'daki Ebola salgını hakkında açıklama

    'Biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir'

    O anları anlattı

    İçişleri Bakanı Çiftçi: Tekirdağ'da iki polisimiz şehit oldu

    Siyaset para kazanma mesleği olmamalı

    Bediüzzaman’ın cumhuriyetçiliğinin tarihî kaynakları

    Denizlerdeki ısınma korkutuyor

    2 Filistinli çocuğu İHA ile takip edip hedef aldılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıya güven gittikçe azalıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.