Farklı şehirlerdeki akrabaların çocukları için neler yapılabilir?

Genç Yorum yazarı, Nur talebesi doktor hanımefendi farklı şehirlerde yaşayan amca, hala, dayı gibi akrabalarının hızla büyümekte olan çocukları için manevî olarak bir şeyler yapmak ister.

Online bir grup oluşturup ailelerle istişare eder ve haftada bir online Risale-i Nur dersi yapma konusunda anlaşırlar.

Henüz orta okul ve lise düzeyinde olan kızlar ve onların anneleri ile başlayan Risale-i Nur dersi, farklı dört beş şehirdeki akrabaları bir araya getirir ve ders öncesi biraz olsun hal hatır sorulur, akrabalık bağları da güçlenir.

Soru ve yorumlara açık olan Risale-i Nur dersi gençler tarafından ilgi görür. İman, ibadet, hayat gibi konularda sorulara cevap aranır. Mesela On Birinci Söz’de geçen, “Kâinat niçin yaratıldı, insanın yaratılış amacı nedir, namaz niçin emredildi?” gibi pek çok soru bu vesileyle cevap bulur.

Haftalık Risale-i Nur dersinin genç kızlara önemli bir katkısı, sınıflardaki dinî tartışmalarda bu online sohbetlerdeki içerik sınıflara taşınır ve cevaplar öğretmen ve öğrencilerin dikkatini çeker. Risale-i Nur derslerindeki öğrenilen bilgilerin okulda olumlu karşılık bulması gençleri derslere daha da motive eder. Mesela Din Kültürü dersine giren öğretmenlerin ele aldıkları konularda akla mantığa uygun anlatımlar yapmadan konuyu kapatmaları, zihinlerde pek çok sorunun oluşması ve Risale-i Nur’ların da bu sorulara cevaplar vermesi online dersi daha bir anlamlı hale getirir ve dersler sorular üzerinde gelişmeye başlar. Dersler, evlerden okullara bir köprü olur.

Ve yine derslere kızların ev hanımı veya farklı kurumlarda çalışan annelerinin katılması ile onların da pek çok sorusu bu vesileyle cevap bulur. Bediüzzaman Hazretleri’nin, Risale-i Nur’un bir dersine bile katılanın dualarına dahil olacağı müjdesi, dersleri daha bir cazip hale getirir.

Görüldüğü üzere, bir hanım Nur talebesinin güzel bir niyetle farklı şehirlerdeki akrabalarının kız çocuklarını düşünerek başlattığı online Risale-i Nur dersi, dört beş ailenin evinde Risale-i Nur’ların okunmasına, mütalaasına vesile olur. Bu derslerde namazın ehemmiyeti, ibadetlerin dünyevi ve uhrevi faydaları, kâinatın ve insanın yaratılma sebepleri, imanın insana kazandırdıkları gibi pek çok konuda evler nurlanıyor, gençler dini konularda doğru bilgilerle okula gidiyor ve sınıflara da katkı sağlıyorlar. Tabiî kendileri de daha şuurlu bir şekilde dinlerinin gereklerini yapmaya gayret ediyorlar.

Güzel bir gelişme olarak da mesela Antalya’da yaşayan hanımefendinin, orta okula giden kızı ile birlikte o şehirdeki bayan Risale-i Nur medresesini bulmaları, buradaki Nur talebeleri ile tanışmaları ayrıca şevke medar olur. Böylece online ders yüz yüze derse katılmaya da vesile olur ve kişi kendini geniş bir şahs-ı manevî içinde bulur.

Demek her bir Nur talebesi başka ülke ve şehirlerdeki akrabaları ile böyle bir online ders başlatabilir ve pek çok ailenin ve çocuklarının bu hakikatlerden istifade etmesine katkı sağlayabilir. Yine himmeti yüksek bir insan, farklı şehirlerde, ülkelerde de olsa ilgi duyan amca, dayı, hala, teyze gibi akrabalarına ve onların çocuklarına böyle bir hizmet edebilir ve Kur’ân hakikatleri ile onları buluşturup onların pek çok sorusuna cevaplar bulmalarına vesile olabilir.

Belli ki, kâinat, Nur derslerine açık bir medrese hükmünde çok yönlü hizmetler bekliyor.

Hizmette sınır da yok, sinir de yok. Haza min fadli Rabbi.

