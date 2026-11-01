Online Risale-i Nur dersleri, yüz yüze derslerdeki çoklu amacı gerçekleştirmese de kendi içinde ciddi bir ihtiyaca cevap vermektedir.

Yüz yüze derslerin olmadığı veya değişik sebeplerle yapılamadığı mekanlarda ülke ülke, şehir şehir, yeni yeni adreslerle, yeni okuyucular ve dinleyicilerle; bay, bayan, çocuk, genç, yetişkin gibi farklı cinsiyet ve yaş gruplarında; avukat, doktor, eğitimci, mühendis gibi farklı meslek alanlarında yeni ve zeki muhataplar kazanmaya devam ediyor.

Belli ki bu iman ve Kur’ân hakikatlerine her yaş grubunun, her meslek erbabının kendi şartları içinde ihtiyaçları var. Mesela farklı şehirlerdeki eğitimcilerin kendi aralarında ihtiyaç duydukları konuları, yaşadıkları tecrübeler ile birlikte Risale-i Nur dersleri etrafında paylaşımları, yeni içerikler üretmeleri büyük bir kazanımdır.

Yine toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlerle yapılan online derslerde farklı memleket, bölge ve şehirlerdeki gençlerin karşılaştığı problemlerin ve Risale-i Nur’un getirdiği Kur’ânî çarelerin ortaya konması ve ortak problemlere dönük fikir teatisi yapılması ne kadar mühimdir.

Bilhassa yüz yüze Risale-i Nur sohbetlerinin yapılamadığı mekanlarda, iş veya ev hali nedeniyle hastası olan, küçük çocuğu olan, daha farklı mazeretleri nedeniyle evinden ayrılamayan ve yüz yüze derslere katılamayan hanımefendilerin, beyefendilerin bu online dersler vesilesiyle o hakikatlerden istifade etmesi, kendi problemlerine Risale-i Nur’dan birlikte çareler aramaları bir açık öğretim üniversitesi gibi eğitim almaları apayrı bir öneme haizdir.

Risale-i Nur dersleri gerek yüz yüze ve gerekse online, çağın onca problemlerine karşı birer sığınak gibi, birer çözüm masası gibi insanların maddi ve manevî hayatlarına katkı sunmaktadır. Bediüzzaman’ın, herkes bulunduğu yerde küçük bir Medrese-i Nuriye açsın veya evini kendi eş ve çocuklarıyla birer Medrese-i Nuriye haline getirsin ikazı, bu ihtiyacın bir göstergesi olsa gerektir.

Arama motorlarından Risale-i Nur dersleri diye girince, onlarca farklı sivil toplumun, yüzlerce farklı konularda ve sorulara cevap niteliğinde hazırlanmış dersleri büyük bir ihtiyaca cevap olmaktadır. Bu dersler binlerce, on binlerce tıklamaya muhatap olarak, ilgi görmekte, dinlenmekte ve takip edilmektedir. Haliyle şimdilerde ve yarınlarda bu platformlar büyük bir boşluğu dolduruyor ve dolduracaktır. Bir konu araştırırken, bir ders hazırlığı yaparken konu ile ilgili yapılan taramalarda onlarca farklı bakış açısı görmek kişiye bakış zenginliği kazandırıyor.

Nitekim gençlerle yapılan online müzakereli gençlik derslerinde iman, ibadet, hak, hukuk, adalet, meşveret, hürriyet, gençlik, aile, tesettür gibi konular ele alınmakta ve gençlerin Risale-i Nur’un ilgili metinlerini okumaları ve üzerinde görüşler paylaşmaları hem onların kendileri açısından hem de takipçiler açısından oldukça faydalı bakış açıları sunuyor. Genç kendi okuduğu, çalıştığı ve yüz yüze veya online paylaştığı bir konuyu daha iyi hayatına katabiliyor. Gençler akranlarının yorumunu, tecrübesini kendisine daha yaşanabilir buluyor.

Evet, her cinsiyetin, her yaş grubunun, her meslek topluluğunun kendine has hususiyetlerinin, ihtiyaçlarının, problemlerinin ve çözümlerinin olması normaldir. Her cinsiyet, her meslek kendi topluluğunun dilinden daha iyi anlar ve problemleri konuşmaya ve çözüme katkı sunar. Onun için bu platformlarda yer almak, sağlıklı, istişareli, ihtiyaca cevap veren içerikler üretmek büyük fayda içeriyor. Bir güzel netice de bir yerde yapılan bir ders bir anda farklı farklı mekanlara ve yüzlerce, binlerce insanlara ulaşmaktadır. Bu alanda özel çalışmalar gereklidir.