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28 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

NBA’de boykot krizi

27 Ağustos 2020, Perşembe 23:31
Milwaukee Buckslı basketbolcuların polis şiddetini protesto için sahaya çıkmama kararının ardından, Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City Thunder karşılaşmaları da ertelendi. ABD basını, Lakers ve Clipperslı oyuncuların sezonun boykot edilmesini talep ettiğini ve kalan maçlara çıkmayabileceklerini iddia etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers ve Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki serinin 5. maçları ertelendi. ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının spor camiasındaki yankıları sürüyor. NBA'de Milwaukee Bucks-Orlando Magic arasındaki play-off turu maçı, Buckslı basketbolcuların polis şiddetini protesto için sahaya çıkmama kararı almasıyla ertelenmişti. NBA'den yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks'ın bu kararının ardından Çarşamba gecesi oynanması planlanan Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City karşılaşmalarının da ertelendiği belirtildi. ABD basını, Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clipperslı oyuncuların, sezonun boykot edilmesini talep ettiğini ve kalan maçlara çıkmayabileceklerini iddia etti.

LeBron: "Değişim talep ediyoruz"

NBA'de forma giyen birçok basketbolcu da sosyal medyada ülkedeki polis şiddetine tepki gösteren açıklamalar yaptı. Lakerslı LeBron James, "Değişim talep ediyoruz, bıktık artık." mesajını paylaşırken, Bucks'ın oyun kurucusu Sterling Brown, "Hiç harekete geçilmedi, bugün odak noktamız basketbol olamaz." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 5, Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) ise 3 MAÇ protestolar nedeniyle ertelendi. ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Blake'in vurulmasıyla başlayan protesto gösterileri 4. gecesinde de devam etti. Sokağa çıkma yasağına dün gece de uymayan göstericiler, kent sokaklarında slogan atarak yürürken, protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.

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