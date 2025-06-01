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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Inter'i 5-0 yenen Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

01 Haziran 2025, Pazar 00:24
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 5-0 yenen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), şampiyon oldu.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan final mücadelesinde Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'da maça ilk 11'de başladı.

Rock grubu Linkin Park, final maçı öncesinde sahne aldı. Maç öncesinde PSG taraftarlarının koreografisi ilgi gördü.

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, 1-0 öne geçti. Vitinha'nın ceza sahası içindeki pasını gole çeviren Hakimi, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada PSG, 2. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

 

Maçın 20. dakikasında PSG, skoru 2-0 yaptı. Dembele'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doue, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

 

23. dakikada Inter'in ilk ciddi atağında Martinez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

 

37. dakikada Inter, yine bir korner atışında gole yaklaştı. Hakan'ın kullandığı kornerde Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

 

45. dakikada PSG, 3. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

 

Final mücadelesinin ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atak 50. dakikada PSG'den geldi. Kvaratskhelia ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hakeme itirazdan sarı kart gördü.

63. dakikada Vitinha'nın asistiyle Doue, kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise 3. golünü attı ve gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için 65. dakikada sarı kart gördü.

70. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyundan çıktı.

73. dakikada Dembele'nin asistini Kvaratskhelia gole çevirdi ve farkı 4'e çıkardı.

87. dakikada oyuna girdikten 3 dakika sonra Mayulu farkı 5'e çıkardı.

PSG, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

 

AA

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