Milli Takım, Meksika'ya 1-0 yenildi

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de fırsat verdi.

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.

İlk yarı

14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Meksika 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Yasin Özcan ilk milli maçında

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.

ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.

Kaan Ayhan kaptan

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.

Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor.

Türk taraftarlar, milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "İlk yarıda tamamıyla oyuna hakim olduk, çok da şut attık. Sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, ister istemez fiziksel kondisyonda bu farkı hissedebildik. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var, sadece isabet oranı maalesef düşüktü. Herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik, böyle ufak tefek hataları yapmamalıyız, bu bize deneyim kazandırdı. Kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekle alakalı ümitliyiz, kaybettiğimiz için mutlu değiliz, kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. En iyi şekilde deneyimleri ileride kullanmak için yanımızda götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Herkesin kendi rolünü yaptığını söyleyebilirim, kamp genelinde bu maçta da performanstan memnun kaldım, takım ruhunu sahaya yansıtabildiler." sözlerini kullanan Montella, "Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik, Meksika 17. sırada, rakibimizin değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. Biraz o üzüntüyle baş başa kaldık, herkes mücadelesini verdi sadece şutlarımızda biraz daha isabetli olabilirdik. Rakipten daha kötü fiziksel performans koymadık, korakor bir mücadele vardı. Bazı futbolcularımız 50 maçtan sonra oynadı. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok da eksiğimiz vardı." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?" sorusuna, "Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var o yüzden o toplara girmiyorum." yanıtını verdi.

Merih Demiral: Maçtan çok iyi dersler çıkardık

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli oyunculardan Merih Demiral, "İlk yarı özellikle çok iyi top oynadık, 3-4 olacak maçtı, çok gol kaçırdık. İlk yarının sonunda şanssız bir gol yedik, futbolda olur böyle şeyler ama iki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Herkes oynadı, genç arkadaşlarımız süre aldı. Milli armaya yakışır bir performans sergiledik, herkes mutlu, önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Merih, iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikler hakkında, "Meksikalılar biraz gergindi, bizi biraz gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığımızda hazırlık maçı, resmi maç fark etmiyor. O yüzden her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Biraz gergindi maç, onlar gergindi, biz de onlara biraz karşılık verdik ama güzeldi. Bizim için iyi bir tecrübe oldu." açıklamasında bulundu.

Deneyimli oyuncu, yoğun bir sezondan sonra kampa geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Mental açıdan biraz zordu ama milli takıma geldiğinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. o yüzden çok şanslıyız, birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun tecrübe edindik. İlk defa Meksika'ya karşı oynadık, ilk defa Amerika'ya geldik. O yüzden çok güzel bir tecrübe oldu, inşallah yeni sezona da güzel bir başlangıç yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral, bilim adamı Aziz Sancar ile ABD'de bir araya gelmeleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan, onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor, o kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk, vakit geçirdik, bizim için çok değerliydi, bugün maçtan önce de geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. Bize ilham kaynağı olan insanlar, onu tanıdığımız için çok mutluyuz, çok değerli bir insan."

Merih, "Aziz Sancar Vakfı'na katkıda bulunacağınız doğru mu?" sorusunu, "Başkanımız da takımdaki futbolcular olarak da gerekli katkımızı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Aziz Hoca çok değerli bir insan, Türkçülüğü, milletini çok seven sayan değerli bir bilim insanı. Vakfında da Mardin'den taşlar olsun, İznik'ten çiniler, çok değerliydi, çok etkilendik." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, "Başkan Hacıosmanoğlu, Aziz Sancar ve senin verdiğiniz poz da çok konuşuldu. Neler söylersin?" sorusuna, "Aziz Hoca ülkesine sadık, ülkesini çok seven, milliyetçi bir insan. Bizi gururlandırdı, iyi ki onu tanımışız, öyle poz vermemizi kendi istedi, biz de o pozun içinde olduğumuz için gurur duyduk." yanıtını verdi.

Merih Demiral, son olarak, "Türkiye'nin gurur duyduğu bir milli takım var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli forma altında inşallah nice başarılar bize nasip olur." sözlerini kullandı.

Yasin Özcan: Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maçtı

Milli takım ile ilk maçına çıkan Yasin Özcan, "İlk yarı çok iyi top oynadık, küçük bir konsantrasyon eksikliğinden gol yedik, bu bizi biraz düşürse de oyunu bırakmamaya çalıştık. İkinci yarı biraz gitgelli oldu. Bu bir hazırlık maçı olsa da hazırlık maçı olarak görmüyoruz, Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maçtı. Onun için elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Kaybedilmiş bir maç olarak değil, hatalarımızı gördüğümüz bir maç olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.

Yasin, ilk kez forma giymesi hakkında ise, "İlk kez forma giydim, sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı ama ısınmada tamamen geçti. Kamp genel olarak çok iyi oldu, beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maçta eksiklerimi görme şansım oldu, bu eksikleri en iyi şekilde düzelterek, çalışarak devam edeceğim. Takımdaki ağabeylerim bana kulüpte nasıl rahatsam öyle oynamamı, heyecan yapmamamı söylediler. Hatta Kaan Ağabey, en iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı mı oynadın dedi, onun öyle demesi beni biraz daha rahatlattı." şeklinde konuştu.

Demir Ege Tıknaz: Eksiklerimizi görmemiz adına önemli bir maçtı

Milli takım ile ilk maçına çıkan bir başka oyuncu Demir Ege Tıknaz ise şunları söyledi:

"Milli takıma geldiğiniz her zaman müthiş bir duygu, bir şans, çünkü burada aile ortamı var. Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Eksiklerimizi görmemiz adına önemli bir maçtı, gördük, inşallah onları değerlendirip yolumuza daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Oyuncularımız çok üst düzey oyuncular, benim de yapabileceğim en iyi şey, en iyi şekilde çalışıp hocamızın takdirine bırakmak."