Kurban bayramınızı kutlarız

Moderatörlüğünü Caner Kutlu'nun yaptığı bayram özel programında misafirimiz, Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik. Kendisi ile Kurban bayramı üzerine konuştuk. İyi seyirler.

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