Al Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi

Caner Kutlu, Prof. Dr. İbrahim Özdemir & XYZ Din-Bilim-Sanat #34

Bu haftanın ikinci videosu Al-Mîzan: Dünya Çevre Sözleşmesi hakkında. Bu konuyu sözleşmenin editörlüğünü yapan Prof. Dr. İbrahim Özdemir ile konuştuk. Misafir, sözleşmenin hazırlanma süreci ve kapsamıyla ilgili detaylı bilgiler verirken geleceğe dair öngörülerini de bizlerle paylaştı. İklim krizinin vicdanî ve ahlâkî boyutunu tartıştığımız programda politik ekonomi ve iktisad kavramının bu kriz üzerindeki etkilerini de konuştuk. Ortaya çıkan karamsar tabloya karşı bir Müslüman olarak nasıl ümit beslememiz gerektiğini değerlendirerek programımızı sonlandırdık. İyi seyirler.

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