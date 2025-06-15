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15 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Tüm gönüllülere ve katkı sunan bağışçılara teşekkür ederiz

15 Haziran 2025, Pazar 13:43
Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı Kurban Organizasyonu bu bayramda da başarıyla tamamlandı. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Tüm gönüllülere ve katkı sunan bağışçılara teşekkür ederiz.
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