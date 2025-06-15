Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı Kurban Organizasyonu başarıyla tamamlandı - Teşekkür ederiz

Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Tüm gönüllülere ve katkı sunan bağışçılara teşekkür ederiz

Avustralya Nur Vakfı ile Yeni Asya Vakfı’nın birlikte yürüttüğü 2025 yılı Kurban Organizasyonu bu bayramda da başarıyla neticelendi.

Hayırsever bağışçılardan gelen vekâletlerle İslamî usullere uygun şekilde kesilen kurbanlar, titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yapılan açıklamada, “Elhamdülillah! Siz değerli bağışçılarımızın vekâletleriyle kurbanlarınız usulüne uygun şekilde kesildi ve muhtaç kardeşlerimize ulaştırıldı.

Rabbimiz kurbanlarınızı kabul eylesin, hayırlarınızı arttırsı ve sizleri sevdiklerinizle birlikte daima bereketlendirsin” denildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelindeki mazlum ve muhtaç coğrafyalara ulaşmayı hedefleyen organizasyonda, özellikle maddî imkânları sınırlı bölgelerdeki ailelere destek sağlandı.

Avustralya Nur Vakfı yetkilileri, emeği geçen tüm gönüllülere ve katkı sunan bağışçılara teşekkür ederek, bu hayrın daim olmasını temenni etti.

Fatih Yargı - Avustralya