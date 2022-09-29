Risale-i Nur ölçüleriyle hareket etmek

Nur Talebeleri, Bediüzzaman Hazretlerinin Peygamber varisi ve müceddit olduğuna hemfikirdirler. Nur Talebelerinin Kur’ân’a, imana hizmetleri Risale-i Nur iledir.

Nur hizmetleri Bediüzzaman Hazretlerinin hizmet hayatında görüldüğü gibi sıkıntılı geçmiştir. Resulullah Efendimiz’in (asm), “İşlerin en hayırlısı zorlu olanıdır.”1 hadis-i şerifinde de buyurduğu hayırlı işlerde zorluk da vardır. Risale-i Nur hizmeti de iman ilmi olduğundan zahmeti de elbette o nisbettedir.

Nur Talebeleri hayatlarını, Kur’ân’dan süzülen Risale-i Nur’u rehber ederek yaşarlar. Her hadise karşısında, Nurlardaki ölçüleri ve düsturları nazara alarak hareket ederler. Zaten yaşanan her hadiseye, Nurlardaki ölçülerle bakılsa mahiyeti anlaşılacaktır.

Risale-i Nur’daki ölçüler, düsturlar Kur’ânî olduğundan her hadiseye de galiptir. Âhirzamanda İslam üzerine oynanan hiçbir oyun, fitne, kargaşa, Risale-i Nur’u söndüremez, onunla boy ölçüşemez, ona asla galip olamaz, hatta aheyhte olanlar her teşebbüsünde mağlup olmaya mahkûmdurlar. Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati şöyle ifade etmiş: “Size ihtar ediyorum, Kur’ân’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlup olmaz, bu memlekete yazık olur.”2

Bir Nur Talebesi de sarsılmaz, mağlub edilemez olan Risale-i Nur kalesine girse, yani Risale-i Nur’un esaslarına, ölçülerine, düsturlarına sarılıp taviz vermezse hiç kimse Biiznillah onunla da baş edemez.

Nur Talebelerinin Kur’ân ve iman hizmetinde her işi “Ve işlerde onlarla istişare et.”3 ve “Onların aralarındaki işleri istişare iledir.”4 âyetlerinin gereği olarak meşveret ve şûra iledir. Bundan dolayı Nur Talebeleri her mevzuyu Risale-i Nur’un ölçüleri çerçevesinde; meşveret ve şûra ile tatbik eder.

Nasıl ki abdestin farzları var, biri eksik olsa abdest tamam olur mu? Aynen bunun gibi Risale-i Nur hizmetlerinde de esaslar, düsturlar, ölçüler var. Hizmette her daim muvaffak olmak için bu esasları, düsturları eksiksiz tatbik etmek gerekir.

Dipnotlar:

1- El-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:55

2- Risale-i Nur, 14.Şua

3- Âl-i İmran Suresi, 3:159

4- Şûrâ Suresi, 42:38.