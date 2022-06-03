"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Demokrat mıyız?

Yakup Çetiner
03 Haziran 2022, Cuma
Bu soruyu özellikle ülkemizdeki insanlara sorsak, birçoğu muhtemelen evet diyecektir. Peki demokrasi nedir, ne değildir, diye sorulursa ne cevap veririz?

Demokrasi kısaca, toplumun kendi kendini yönetmesidir.1 Bu tanımlamadan bakarsak, biz insanlar demokrasiyi bireysel ve toplum olarak yaşamamız gerekir. Bunu yaptığımız takdirde devlet idareciliğine talip olanlar da demokrasiyi yaşayan halkına göre ülkeyi yöneteceklerdir.

Demokrasilerde hak, hukuk, adalet, hürriyet, istişare esastır. Kendimize sormamız, sorgulamamız lazım, bunlar bizde var mı, var ise ne kadarını tatbik ediyoruz? Mesela, evde aile içinde olsun, işyerinde olsun, sosyal hayatta olsun, hür iradeye saygılı mıyız? İşveren isek adil miyiz, hak-hukuka riayet ediyor muyuz? Bunun yanında hayatımızın her alanında istişareye önem veriyor muyuz? Bunların hepsine evet diyebiliyorsak demokratız demektir.

Demokrat olan insanlarla her kesim anlaşabilir, kaynaşabilir, sevilir, değer görür. Toplum olarak her birey kendi hayatında demokrasinin gereğini tatbik ederse, bu durumda Devlet de ister istemez Demokrat olacaktır.

Demokrat olabilmenin ön şartı da okumak, araştırmak, tahkik etmektir. Okumayan, araştırmayan toplum hayatın her safhasında aldanmaya, geri kalmaya mahkûm olur. Okuyan toplum bilinçli, uyanık, tahkikçi olur. Böyle bir toplumun yönetilmesi de Demokratik olur, aldanmaz, aldatılmazlar.

Bir insan nasıl kandırılır diye sorulsa, buna en güzel cevap her şeyden önce okumadan, eğitimden uzaklaştırılarak, soğutularak olur desek yerinde bir söz olmaz mı? Bediüzzaman, geri kalmışlıkta üç düşman sıralaması yaparken en başta “cehalet”2 olarak tanımlar. Hatta Münâzarât’ta “cehalet ağa” olarak belirtir. Cehalet hastalığının en büyük ilacı, çaresi okumaktır, araştırmaktır. Okuyan toplum her zaman birlik olmaya, beraberliğe, barışa, gelişime, yeniliğe açıktır.

Bir ülkede Demokrasinin olabilmesi için öncelik halkın yukarıda zikredilen özelliklere riayet etmesi gerekir. Halk demokrat olsa devlet yönetimine talip olan her parti teşkilatı da halkın nabzına, duruşuna göre hareket etmek zorunda kalacaktır. Aksi halde, parti kurucuları hiçbir şekilde desteklenmeyecektir. Dolayısıyla böyle teşkilatlar hep en düşük sıralarda kalıp yükselme, ilerleme kaydedemeyecektir.

Bediüzzaman’ın Münâzarât isimli eserinde Meşrutiyet konusuna teferruatlarıyla değinmiş olup çok mühim tespitler sunmuştur. Bediüzzaman’ın yapmış olduğu tespitleri her tabaka insan için de istifade edebilecek kapasitededir. Münazarat’ı da en çok halk tabakası okumalı, araştırma yapmalı. İnsanlar uyandığı ve bilinçlendiği takdirde ülke yönetimi de çok iyi olacaktır.

Dipnotlar

1- Köprü, Demokratlık, 125.Sayı, Yeni Asya yayınları

2- Risale-i Nur - Tarihçe-i Haya

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu zamlarla yaşanmaz

    BM, Uygur zulmünün delillerini göremedi! - Dünya hayal kırıklığına uğradı!

    Tatarların Kırım hasreti

    İstanbulspor Süper Lig'e yükseldi

    Myanmar’da yerinden edilenler 1 milyonu geçti

    “Hekimler göçü” tüm zamanların zirvesinde

    Zamla yatıp zamla kalkıyoruz

    Ne farkınız var dün zalim dediklerinizden?

    Hukukun stünlüğünde 139 ülke içinde 117.'yiz

    Büyüme zengine, küçülme fakire

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ilk hedeflerini açıkladı

    İstibdada sandıkta son vereceğiz

    Muğla’da ormanlara giriş yasaklandı

    Önce trol orduları dağıtılmalı

    Var mısın seçim ilan etmeye?

    Tartışmalı hâkim bakan yardımcısı

    Otoyollarda hız sınırları 1 Temmuz’da

    Ukrayna'daki savaşta 243 çocuk öldü, 446 çocuk yaralandı

    İngiltere Kraliçesi'nin yatılı kilise okulları konusunda özür dilemesi isteniyor

    Somali'den kuraklık nedeniyle acil çağrı: Milyonlarca insan yardım bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolun sonu görününce
    Genel

    Bu zamlarla yaşanmaz
    Risale-i Nur'dan

    Hangi günahlardır ki kıyamete sebep olur?
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltmakla nereye kadar?
    Cevher İLHAN

    “Cevaplandırılan sorular” garabeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bazı yasa(k)lar neden caydırıcı olmaz da çiğnenir?
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebesinin öne çıkan vasıfları
    Ali FERŞADOĞLU

    Yenilenmemiş iman ne işe yarar?
    Yakup Çetiner

    Demokrat mıyız?
    Furkan Alyakut

    Dolaylı yasak kendi doğrudan isyancısını doğurur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.