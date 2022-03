Risale-i Nur okumalarımız

Okumak İslam dininde “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”1 ayetinde buyrulduğu gibi farzdır, emirdir, vazifedir.

Okumak, göz ile yazılara bakarak okumaktan ibaret değil, yeryüzündeki oluşumlara bakıp tefekkür etmek de okumaktır. Zaten asıl okumak bir çiçekteki sanatı görüp sanatkârı görebilmektir, okumak emrinden maksat hakkı, hakikati görebilmektir. Bu açıdan bakıldığında okumak “Âdem’e isimlerin hepsini öğretti”2 ayetinde de göründüğü gibi Hz. Âdem’den (as) başlar. O da bu ilimle yeryüzündeki her şeyi okuyabildi. Buna manay-ı harfi diyoruz. Bütün Peygamberler (as) Cenab-ı Allah’ın verdiği ilimle sanatları okuyup insanların da okuyabilmesi için insanlara tebliğ ettiler…

Günümüzde ise okuma vazifesini ahir zaman müceddidi Bediüzzaman ve eserleri Kur’an’ın tefsiri Risale-i Nur yapıyor. Risale-i Nur iman hakikatleri olduğundan geniş dairede çok berrak, anlaşılır, misallerle olaylara baktığından insanlara kâinatı en güzel şekilde tanıtıyor, okutturuyor.

Cenab-ı Allah ayetinde “Artık emrolunduğunu çatlatırcasına açıkla”3 buyuruyor. Madem kâinatı O’nun hesabına okumayla emrolunmuşuz, o halde buna başta kendimizi okumaktan başlamalıyız. Çünkü Bediüzzaman, insan bu kâinatın misali musaggarıdır, der. Bu yüzden fetihte iç dünyamızdan başlamalıyız. Kendi nefsimizin fatihi olmalıyız. Nefsini fetheden, başkalarını da hatta kâinatı da fetheder. Bu da bu zamanda Risale-i Nur’u bolca okumakla olur. Zaten Bediüzzaman da Risale-i Nur’da nefsine hitap ediyor. İhtiyacı olan benimle birlikte dinlesin, diyor. Bu tavrı hayatımız boyunca tatbik etmemiz lazım.

Risale-i Nur bu zamanda okuma-okutma vazifesini her yönüyle yapıyor. Ayet-i Kerimede de belirtilen emrolunduğumuz okuma-anlatma tebliğimizi, Risale-i Nur’u nefsimize çatlatırcasına okuyarak anlatmamız lazım. Hizmette bulunmak isteyen evvela iç dünyasından başlamalı. Hatta nefis ıslah olsa bile başkalarının ıslahı için de yine hayatıyla insanlara lisan-ı hal ile örnek olarak tebliğ etmeli. Başkasına anlatırken de üstad gibi, kendi nefsime okuyorum, ihtiyacı olan dinlesin, anlayışı olursa Bi’iznillah nefsini kendine tabi yapar.

Bu dünyada ekmek, su, hava vücudun temel ihtiyaçlarıdır fakat iman etmek hem dünya hem ahret için temel ihtiyacımızdır. Hatta imansızlık ahrette sonsuz azabı, dünyada bile cehennemi yaşatacağından iman etmek meselesi bütün temel ihtiyaçlarımızdan da önemlidir desek yerinde söz olmaz mı? İşte Risale-i Nur da bu zamanda iman ilmini ders verdiğinden, bu hakikatleri dem ve damarlarımıza işleyene kadar emrolunduğumuz okuma-anlatma tebliğimizi nefsimize çatlatırcasına yapmamız lazım. Bir gün aksaması iç dünyamızda fırtınalara yol açabilir fakat bunu genelde hissetmeyiz. Malum dünya imtihan yeri, her anımız imtihanlarla dolu. Risale-i Nur da iman esaslarını işlediğinden okumalarımız günlük olmalı. Risale-i Nur’u okumak aldığımız nefes gibi önemlidir.

Bu ahir zamanın dehşetinden ve bu helaket ve felaketlerden ancak iman ilmiyle kurtulabileceğimizi başta ayetler, hadisler olmak üzere Risale-i Nur bize ders veriyor. Mesela, “İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir”4 sözünden de bu dehşetli fitnelerden ancak iman nuruyla başa çıkabiliriz.

Son olarak, ahirette mahkeme-i kübrada “Eşhedü (şahitlik ederim) en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu” diyeceğiz. Malum, mahkeme delil ister. İşte Risale-i Nur’a sadakatle bağlanıp her gün okursak, Cenab-ı Allah’ın yardımıyla mahkemede Nurları okuyarak delilimizi sunarız inşallah.

Dipnot:

1- Alak süresi 1, 2- Bakara Suresi 31, 3- Hicr Suresi 94, 4- Risale-i Nur, 23.Sö