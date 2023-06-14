Edirne şefkat kahramanları

Geçen haftaki yazımızda Kuzey Marmara Hanımlar Uhuvvet Buluşmasında Tekirdağ’da düzenlenen ‘Kadın’ konulu paneli anlatmıştık.

Organizeyi yapan kardeşlerimiz şehir dışından davet ettikleri misafirleri illere paylaştırmışlar. İstanbul’dan üç hanım temsilci Edirne medresesinin konuğuydu.

Edirne şefkat kahramanı hanımlarıyla tanıştık, kaynaştık, risale dersi okuduk ve şehri gezdik…

SERHAD ŞEHRİ EDİRNE

Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin buluştuğu Edirne yemyeşil ve düzlük bir şehir. Osmanlı’ya başkentlik yapan Bursa ya da İstanbul gibi tepeler üzerine kurulu değil.

1. Murad zamanında fethedilen şehir İstanbul’un fethine kadar 92 yıl başkent olmuş. Yavuz Sultan Selim, Kanuni, 2. Selim şehrin imarı konusunda çok titiz davranmışlar. Nehirler üzerinde kurulan köprüler, çeşmeler, külliyeler bunun en güzel delilleri.

Camileri ise apayrı bir güzellik. Mimar Sinan’ın inşa ettiği ve ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii gittiğimizde restorasyondaydı. Eski Cami ise muhteşem duvar hat sanatlarıyla ayrı bir dünyaya taşıdı bizleri.

Mütevazı mimarisiyle ve ödül kazanan bahçesiyle Darülhadis bir hadis medresesi olarak yapılmış. Osmanlı’nın kuruluş dönemine ait Bursa ve İznik medreselerinin ardından Osmanlı’nın Rumeli topraklarında yaptırdığı ilk yükseköğretim kurumu olmuş. Darülhadis Medresesinin öğrencilerinden birinin de İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmed olduğunu aktaralım.

DARÜŞŞİFA

2. Beyazıd Darüşşifa Külliyesi ise başlı başına gezilmesi gereken apayrı dünya. Bugün Sağlık Müzesi olarak kullanılıyor. Devrinin en modern tıp tekniklerinin kullanıldığı külliyede beyin ameliyatlarının yapıldığını, ruh sağlığına kavuşmaları için hastalara su sesi, müzik ve çiçek kokularının (yağlarının) da kullanıldığını, mutfağında hastalar için özel yemekler hazırlandığını söylesek yeterli midir? Külliyede çiçek hastalığına karşı ilk aşının bulunup geliştirildiğini de belirtelim. İngiltere’ye çiçek aşısı bu külliyeden gönderilmiş.

Evliya Çelebi “Külliyenin içinde Medreset-ül Etibba ve odalarında talebeler vardır ki, her biri daima Eflatun, Sokrat, Filibos, Aristotalis, Calinos, Pisagor gibi alimlerden bahseden hazik, olgun tabiplerdir” diye anlatmış Edirne Şifahanesinde gördüğü ilmi hayatı...

HÜLASA

Hayata aynı pencereden baktığınız dostlarla birlikte olmak güzel.

Edirne de yolunuzun geçmesi gereken güzel bir şehir.

Herşey için teşekkür ediyoruz Edirne şefkat kahramanlarına.