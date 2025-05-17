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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Peygamberimiz (asm) aileye de rahmettir

Yasemin GÜLEÇYÜZ
17 Mayıs 2025, Cumartesi
Ülkemizde 2025 yılı “Aile yılı’’ olarak ilan edilmiştir. 15-21 Mayıs tarihleri ise tüm dünyada “Aile Haftası’’ olarak kutlanmaktadır.

Peygamberimiz (asm) varlık aleminde her bir âlemi nurlandırdığı gibi, aile konusundaki nasihatleriyle evlerimizi de nurlandırıyor. Kadını erkeği kul olma çerçevesinde gerçek vazifelerine yönlendirerek aileyi muhtemel kargaşalardan uzaklaştırıyor.

“Felâket ve helâket asrı”nın insanları olarak her alandaki kavram kargaşasının ailelerimizde de yaşandığı bir gerçek. Modern hayatın kadın ve erkeğe biçtiği kalıplar hassas dengeleri bozdu.

Dijital aile 

Evde televizyon ve internetin merkeze alınması, mahalle-komşuluk kültürünün zamanla kaybedilmesi, çocukların arkadaşlarıyla oyun oynayacağı alanların azalması, sanal oyunlara yönelmesi gibi pek çok faktörün de etkisiyle aile âdeta dijital hale gelmiş durumda.

Evlenme yaşının giderek yükseldiği, boşanmaların arttığı, çocuk sayısının azaldığı, aile büyüklerinin unutulduğu, fertlerin aile mesuliyetini almaktan çekindiği, aile içi şiddet olaylarının cinnet boyutuna vardığı bir ortamda âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (asm) nasihatlerine kulak vermek gibisi var mı?

Muhabbet, samimiyet, şefkat

“Kişinin Cenneti evidir” diyen Peygamberimizin (asm) aile hayatı on dört asır boyunca bütün mü’minlere model oluşturmuştur. O (asm), aile Cennetinin meşrû temeller üzerine bina edilmesini istemiş, nikâhı tavsiye etmiştir. Nikâh bütün peygamberlerin yolu, Resulullahın (asm) sünneti, erkek ve kadının edebi, insanı hayvanlardan ayıran bir imtiyazdır. Nesillerin yetişmesi, ailenin muhafazası, insanlık haysiyetinin korunması bakımından vazgeçilmezdir.

Rabbimiz, eşler arasındaki muhabbet ve şefkati rahmetin delillerinden olarak tefekkür edilmesini ister. (Rum Sûresi: 21.)

Muhabbet, hürmet ve samimiyet ailede temel esaslardır. Peygamberimizin (asm) ve Sahabelerinin aile hayatı bunun binlerce canlı örneği olarak bize model teşkil etmektedir.

Peygamberimiz (asm) “Veda Hutbesi”nde bile erkeklere kadınları “emanet” olarak vasiyet etmiştir:

“Ey insanlar! Kadınların hakkına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız” hadisi bunlardan biridir.

Kadınlara tavsiyesi ise imandan kaynaklanan teslim, tevekkül, gayret ile eşinin malına namusuna sahip çıkmasıdır: “Saliha kadın kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir. Kocasının meşrû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde, hem malını, hem de namusunu muhafaza eder.”

Efendimizin (asm) eşlerin her ikisine nasihati ise birbirlerini ibadete teşvik etmeleri, iyi geçinmeleri, fedakârlıkla birbirlerini desteklemeleridir.

Onun (asm) aileye dair nasihatlerinden çıkardığımız genel netice şudur: Hayatın sıkıntılarında Allah’a tevekkül etmek en büyük kuvvettir. İkinci kuvvet ise ailemiz, özellikle de eşimizdir.

Hülâsa

Duamız, hadiste ifade edildiği gibi evlerimizin Cennetimiz olması. Ailede hedef rıza-i İlâhî olduktan, Peygamberimizi de (asm) bu konuda rehber aldıktan sonra çözülemeyecek hiçbir problem yoktur!

(Bizim Aile dergisi, Mayıs 2025'den alınmıştır.)

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Yorumlar

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  • Raşit örenel

    17.5.2025 07:58:43

    Abla hoşgeldiniz. Sizi tekrar görmek büyük mutluluk. Daha da sık görürüz inşaallah.

  • yahya

    17.5.2025 00:36:14

    Allah razı olsun.

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