"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Barla Lâhikası'ndan okuma teknikleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
18 Eylül 2024, Çarşamba
Risale-i Nur Külliyatı’nın neredeyse tamamına yakınının yazıldığı Barla ve civarındaki köylerde ikamet eden talebelerin Bediüzzaman Hazretleri ile karşılıklı mektuplaşmalarından meydana gelen Barla Lâhikası, Risale-i Nur’un nasıl okunup, anlaşılması gerektiğine dair düsturları satır aralarında barındırır.

Telif edilen eserler çok hoşlarına gittiği için kendilerine de yazan, bu konuda eşlerinin de yardımını alan talebeler  “tarz-ı telâkkiler”ini soran müellife  şevk ve coşku dolu mektuplarıyla cevap verirler. Barla Lâhikası’nda  kısa bir tura ne dersiniz? 

RİSALE-İ NUR’U RUHUMA YAZDIM

Bu sözler, yazısı, yani hattı pek iyi olmayan Bediüzzaman Hazretlerine ait. Risale-i Nurlar’ın meleke hâline gelerek ruhunda yerleşmesini şu sözlerle ifade ediyor: “Hat bilse idim, hatta itimad edip, mesail ruhta kararlayarak nakşedilmeyecekti. Eskiden hangi ilme başladım, hattım olmadığı için ruhuma yazardım. Fevkalâde bir meleke ihsan edildi.” (Barla Lâhikası, s. 177.)

RİSALELERİ KALP KULAĞI İLE DİNLEYİNİZ

Asrın manevî yaralarından muzdarip, manevî doktora muhtaç bir genç ifadesiyle Lâhika’da yer alan Küçük Ali Ağabey “Bu asrın manevî doktoru ve ilâçları Kur’ân’dan tereşşuh eden Risale-i Nur ve Mektubat-ı Nur’dur. “Onlara sıkı sarılalım” derken şunları da ekler: “Üstadım değil memleketimize, bütün üç yüz elli milyon Müslümana her saat her dakika bağırıyor. Benim gibi zahir kulağıyla dinlemeyiniz, kalp kulağıyla dinleyelim ki, her an bağırıp çağırdığını işitelim. Madem bu elmas ve cevherler, bu sergiler asrımıza verilmiş; bütün asrımızda kazancımızı versek, yine o elmasların fiyatını veremeyeceğiz. Bahar mevsimi geçmeden bütün cevherden alalım. O cevherler ise Risale-i Nur Külliyatı’dır.” (Barla Lâhikası, s. 113.)

BANA MEKTUP YAZ

Bediüzzaman “kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor”a yazdığı mektupta şöyle der: “Zeki dostum! Hem madem Sözler senin vicdanınla konuşabilirler. Hem bir sözü şahsımdan değil, belki Kur’ân’ın bir dellâlından sana bir mektuptur ve eczane-i kudsiye-i Kur’âniyeden birer reçetedir farzet. Gaybubet içinde hazırâne bir musahabe dairesi aç. Hem arzu ettiğin vakit bana mektup yaz.” (Barla Lâhikası, s. 58.) “Üstada bir mektup yazmak!” günümüzde de uygulayabileceğimiz bir eğitim metodudur. Neden olmasın?

HAFIZADA NAKŞETMEK

Hüsrev Abi ise okuduğu Sünnet-i Seniyye Risalesi’nin her bir nüktesinin başka bir hüsün ve letafette yazıldığını ifade ederek akla açılan kapılardan içeri girdiğini söyler. Yazdığı mektubun  satırlarında Sünnet-i Seniyye Risalesi dile gelir ve şöyle konuşur: “Ben zahiren 15-16 sahifeden ibaret küçük bir risaleyim. Fakat hakikatte neşrettiğim nurla çok büyük denizleri geçecek bir azamette ve çok büyük yıldızların nurlarını setredecek kudretteyim. Bahtiyar ol kimsedir ki, beni hafızasında nakşederek, benimle amil olur.”

GIYABÎ DERS TASAVVURU

Müzeyyene, İspartalı Risale-i Nurlara sımsıkı sarılan hanım Nur Talebelerinden biri. Barla Lâhikası’nda üç adet mektubu bulunuyor. İkinci mektubu “Ahiret hemşirelerimizden ve Risale-i Nur Talebelerinden Müzeyyene’nin fıkrasıdır” takdimiyle sunuluyor. Eline ulaşan Risaleleri hangi duygular içinde okuduğunu şöyle ifade ediyor: “Üstadım ben sair kardeşlerim gibi sizden bizzat ders almaktan mahrumum. Fakat haftada veya bir ayda, âlî sözlerinizden gıyabî bir ders alıyorum tasavvuruyla dinliyorum. Güya bizzat sizden ders alıyorum” diyor.

HÜLÂSA

Barla Lâhikası’nda “Risaleleri nasıl okumak gerekir?” sorusunun cevabını müellif Bediüzzaman Hazretleri’nden Hulusî Ağabeye, Refet Ağabeyden Hafız Ali Ağabeye Müzeyyene Abla’dan  Küçük Ali Ağabeye onlarca kişiden cevap alabilirsiniz. Biz sadece deryadan bir katre sunmaya çalıştık.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!

    Bütçe açığı büyüyor

    Sessizliğin devamı soykırımı arttırır

    Şimşek: Geçim sıkıntısı var, sabır gerekiyor

    Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

    Vatandaşlardan tasarruf bekleyen kamu tasarruf etmiyor

    Gözaltında şiddete 100 bin TL tazminat

    İşçiyi köle gibi görüyorlar

    Myanmar'da tayfun nedeniyle ölü sayısı 226'ya yükseldi

    Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

    Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 95 bini geçti

    Beyaz Saray'dan, Elon Musk'a "sorumsuzluk" eleştirisi

    İnsan olan, Filistin'e duyarsız kalamaz

    Faize 2.84 trilyon lira ödediler

    Bu hafta yağışlı geçecek

    FBI, Trump’a ikinci suikast girişimini doğruladı

    Ölümü göze alarak gitti

    Şiddet dursun, barış olsun

    Yeni bir meclis ve hükümete ihtiyaç var

    Narin Güran soruşturması sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KOVANCI

    “OKU!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Obur dünyadan öbür dünyaya gidiş zor!..
    Ahmet BATTAL

    Adalet idamla mı gelecek?
    Nahit Topaloğlu

    Olmuş bitmiş bir mesele mi? - Şapka Deyip Geçmeyin 17
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Nur şakirtleri kâğıdı bitirdiler”
    Faruk ÇAKIR

    Ayağına kurşun sıkan ülke
    Ahmet Said Aydil

    Bilime düşman bir devrim
    Rüstem GARZANLI

    Hüzünlü bir sonbahar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.