Bursa’da bir Nurlu zaman

Geçtiğimiz hafta sonu Nur Hacınebioğlu ile birlikte Bursa şefkat kahramanlarının Risale-i Nur konusundaki programlarına davetliydik.

Orhangazi ve Gemlik’ten gelen kardeşlerimizle birlikte Risale-i Nur Külliyatı’nda karşılıklı manevî tefekkür gezileri ve keyifli müzakereler yaptık.

Kalan zamanımızda ise o güzel şehri gezmeye çalıştık. Osmanlının bu ilk başkentinde tarihî mekânları bitirmek elbette ki mümkün değil. Bununla birlikte Ulu Camii’nde sabah namazı kılmanın lezzetini nasıl anlatmalı? Nereden başlamalı?

BURSA ULU CAMİİ

Sabah namazında en güzel makamlarda okunan salavat ve dualar, ilâhîler, cami içinde uçan kuşlar, yerli yabancı turistler, ortada yer alan fıskiye ve havuzdan gelen su sesleri, altın yaldızlı hat eserleriyle Ulu Cami âdeta güzel bir rüya gibiydi. Mutlaka gitmeli orada bir sabah namazı kılmalı ve bu nimetleri bahşeden Rabbinize bol bol şükretmelisiniz… Bir de eğer müsaitse değerli Ramazan Oruç Ağabeyden ve kıymetli kızından kılavuzluk rica etmelisiniz. Ablalarımız öyle yaptı. Zira çok daha istifadeli ve feyizli oluyor. İslâm medeniyetine ve Osmanlıya bakış açınızı zenginleştiriyor.

Ulu Cami İslâm dünyasının önde gelen beş mabedinden biri olarak kabul edilir. Mekke’de Mescid-i Haram, Medine’de Mescid-i Nebevi, Kudüs’te Mescid-i Aksa, Şam’da Emevi Camii ve Bursa’da Ulu Cami (Diyarbakır Ulu Camiini de bunlara eklemeliyiz!)

Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi Bursa Ulu Cami için “Bursa’nın Ayasofyası” diyor.

Kur’ân’daki ayet sayısı olan 6666 parçadan meydana gelen Cami minberinde güneş sistemi ve galaksiler işlenmiş. Dünya, Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gezegenleri minberde kabartmalar şeklinde yer almakta... (Kaynak:www.risingcity.com.tr) Yavuz Sultan Selim’in Kabe’den getirdiği “kutsal emanetler” arasındaki Kabe örtüsü de cami içinde cam muhafazalar arasında teşhir edilmekte.

Cami âdeta bir hat müzesi... 87’si sabit olmak üzere muhtelif ebadlarda 132 hat levhası yer alıyor.. Çok farklı hat teknikleriyle yazılmış Rabbimizin güzel isimleri, hadisler, ayet-i kerimeler, dualar, Dört Halife’nin isimleri ile haşmetli bir atmosfere sahip. Camiyi ayakta tutan yedi devasa sütun üzerinde farklı bir teknikle Fatiha ve Ayete’l-Kürsi duaları nakşedilmiş.

Hünkar Mahfili’nin (Padişahın devlet erkanıyla namaz kıldığı bölüm) yanında adaletiyle tanınan Hz. Ömer (ra) isminin yer aldığı hat ile hattat bir Padişah olan II. Mahmud’un adaletli sultanları öven hadis-i şerifi nakşettiği yazısı yer almakta. Meşvereti mü’minlere emreden ayet de hat eserleri arasında.

Caminin ortasında yer alan ve tarihi hiçbir camide görülmeyen boyuttaki fıskiye ve havuz apayrı bir güzellik.

BURSA ŞEFKAT KAHRAMANLARI

Bediüzzaman Hazretlerinin Son Şahitler’in diliyle Bursalı hanımlarla ilgili müjdelerini de bu vesileyle aktaralım: Mehmed Nuri Güleç, Bediüzzaman’ın Bursa’dan arabayla geçerken tarlalarda çalışan mesture hanımları görünce: “Bursa’nın İslâmiyet gömleği yırtılmadı” dediğini aktarır. Ali Çakmak da Bediüzzaman’ın şu ifadelerini anlatır: “Bursa kadınları bid’alardan mahfuz kalmıştır” (Kaynak: Sorularla Risale-i Nur sitesi)

Abla ve kardeşlerimizi Bursa’da olduğu gibi bu satırlarda da tekrar tebrik ediyoruz.