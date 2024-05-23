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23 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

10 bin akrebin zehrini yurt dışına satıyor

23 Mayıs 2024, Perşembe
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kurduğu tesiste 10 bin akrep yetiştiren Mehmet Örenler, akreplerin zehrini Almanya, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye satıyor.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Örenler, babası Metin Örenler'in desteğiyle Türkiye'de nadir olarak yapılan ve ürkütücü bir iş olarak görülen akrep yetiştiriciliğine başlama kararı aldı.

Dört yıl önce ilgili kurumlardan izin alan Örenler, akrepler için 5 bin 500 metrekarelik alan içerisine 200 metrekarelik kapalı tesis kurdu.

300 akreple işe başlayan ve zamanla sayıları artarak yaklaşık 10 bine ulaşan akreplerin bakımını özenle yapan Örenler, ürettiği akreplerin zehrini, Almanya, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

Mehmet Örenler, yaklaşık 4 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Talebin fazla olduğunu belirten Örenler, şöyle konuştu:

"Bizim bu tesisimizde aylık ortalama 50 gram zehrimiz çıkıyor. Çıkan bu zehrin numune fiyatı dış ülkelerde 3 ila 4 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Genel bir satış olduğu zaman da 7 bin ila 11 bin 500 dolar arası değişiklik gösteriyor. Biz tesisi kurduktan sonra arayanlar çok fazla oluyor. Yurt içinden ve Japonya, Güney Kore, Çin, Almanya, Hindistan gibi ülkelerden çok fazla arayan var. 4 yılın ardından son 1 yıldır bizim resmi satışlarımız başladı. Yurt dışına resmi faturalı şekilde satışlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bazı ülkelerle çok yüklü miktarlarda anlaşmalarımız olacaktır."

AA

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