"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

1644 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

02 Ocak 2026, Cuma 11:10
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1644 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipinin etkili olduğu kentte 625 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Tek katlı evler ve park halindeki araçların kara gömüldüğü ilçede soğuk havanın yanı sıra aralıklarla kar etkili oluyor.

Gece düşen çığ nedeniyle kapanan Van-Bitlis kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Hakkari

Kentte iki gün devam kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının şehir merkezinde 1, yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı kentte araçlar ve tek katlı evler kar altında kaldı.

Vatandaşlar ve esnaf, ev ve iş yerlerinin önündeki, sürücüler de araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Kent sakinlerinin çatılarında biriken karı temizlemeye başladığı ilde kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 357 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, çarşı merkezinde gece boyunca yürüttükleri çalışmayla bir noktaya topladıkları kar yığınını, iş makineleriyle şehir dışına çıkardı.

Karayolları ekipleri de Çanaklı köyü yakınında düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari-Van ile Hakkari Çukurca kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de etkili olan kar yaşamı zorlaştırdı.

Söz konusu ilçelerde de tek katlı ev ve araçlar kara gömüldü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çukurca'da kar yağışını fırsata çeviren çocuk ve gençler, sokaklarda kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bitlis

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 294 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için anarterllerde, mahalle yollarında, cadde ve sokaklarda kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Araçların ve tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küredi.

Muş

Kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 368 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1644 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

    Maduro'dan, ABD ile olası bir anlaşmanın müzakeresine yeşil ışık

    Gazze'nin nüfusu İsrail'in soykırımı sebebiyle yüzde 10'dan fazla azaldı

    Tevfik İleri rahmetle yâd ediliyor

    İsviçre'deki yangında 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

    Borç borçla ödenecek

    BM, İsrail’in iddiasını delilleriyle çürüttü

    İşsizliğe çare mesleki eğitim - Tek tip eğitim kaynak israfı

    İstanbul'un 5 ilçesinde eğitim öğretime ara

    İstanbul’dan sessiz göç

    KİT’ler zararda - KİT borcu 1,2 trilyonu aştı

    Emekliler: Biz yeni yıla girmiyoruz

    Uysal: Uyanış yılı olsun

    Soğuklar donduracak

    Van-Bitlis yolu ulaşıma kapandı

    Mescid-i Aksa’ya baskınlar 2025'te de artarak devam etti

    Afganistan'da kar yağışı ve seller sebebiyle 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    19 şehirde okullar yarın da tatil

    İnsanlık İttifakı Gazze için Galata’da buluştu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul’dan sessiz göç
    Genel

    Tevfik İleri rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    İsviçre'deki yangında 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
    Genel

    KİT’ler zararda - KİT borcu 1,2 trilyonu aştı
    Genel

    Borç borçla ödenecek
    Genel

    BM, İsrail’in iddiasını delilleriyle çürüttü
    Genel

    Gazze'nin nüfusu İsrail'in soykırımı sebebiyle yüzde 10'dan fazla azaldı
    Genel

    İşsizliğe çare mesleki eğitim - Tek tip eğitim kaynak israfı
    Genel

    Emekliler: Biz yeni yıla girmiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.