ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

2025, en fazla depremin kaydedildiği 2. yıl oldu

30 Aralık 2025, Salı 23:23
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'nin bu yıl kaydedilen 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldığını, günde 146 depremin olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Özmen, yaptığı açıklamada, 2025 yılı deprem verilerinin, Türkiye'de deprem tehlikesinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha açık şekilde gösterdiğini vurguladı.

"Bu yıl meydana gelen deprem sayısına baktığımızda 53 bin 262'ye ulaştığını görüyoruz." diyen Özmen, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 2025'in Türkiye'de en fazla depremin meydana geldiği ve en yüksek deprem kaydının alındığı ikinci yıl olduğunu söyledi.

Özmen, "2025 yılında 4 büyüklüğünün üzerinde 437 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 412'si 4-5, 20'si 5-6, 5'i ise 6-6,9 büyüklüğünde. Bu tablo bize, Türkiye'de ortalama olarak her gün 4 büyüklüğünde bir deprem, yaklaşık 15 günde bir 5 ve üzeri, 73 günde bir de 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana geldiğini gösteriyor. Verilere baktığımızda Türkiye'nin saatte ortalama 6, günde ise 146 depremle sarsıldığını söyleyebiliyoruz." diye konuştu.

"Sındırgı halkı günde ortalama 146 depremle sarsıldı"

Depremleri değerlendiren Özmen, Sındırgı merkezli depremlerin etkisiyle Balıkesir'in, 2025 yılında Türkiye'de en fazla depremin meydana geldiği il olduğunu bildirdi.

Balıkesir'i sırasıyla Kütahya, Muğla, Malatya ve Kahramanmaraş'ın izlediğini belirten Özmen, yılın en önemli depreminin 23 Nisan'da Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem olduğunu, bu depremin İstanbul'un deprem tehlikesinin hala yüksekliğini koruduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Doç. Dr. Özmen, ikinci önemli deprem grubunun Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen iki ayrı 6,1 büyüklüğündeki deprem olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Ağustos'tan bu yana geçen yaklaşık 4,5 aylık süreçte Sındırgı'da 21 bine yakın deprem meydana geldi. Bu, Türkiye tarihinde bir ilçede kaydedilen en fazla deprem olarak değerlendirilebilir. Bu depremlerin 82'si 4 büyüklüğünün üzerinde. Sındırgı halkı günde ortalama 146 depremle, neredeyse her gün 4 ve üzeri bir depremle sarsıldı. Bu nedenle bölgenin deprem aktivitesini yakından izlemek gerekiyor."

Üçüncü önemli depremin ise Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem olduğunu, Ankara'da ise 17 Şubat, 21 Şubat ve 11 Ağustos tarihlerinde Etimesgut merkezli büyüklüğü 3,6'ya ulaşan depremlerin yaşandığını ifade eden Özmen, bu sarsıntıların başkentteki deprem tehlikesinin yeniden tartışılmasına yol açtığını söyledi.

'Bütün afet risklerinin de mutlaka dikkate alınması gerekiyor' 

Türkiye'de depreme dayanıksız yapı stokunun hala fazla olduğuna dikkati çeken Özmen, "5'ten büyük depremler bile zaman zaman maalesef ciddi hasarlara yol açıyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Özmen, Türkiye'de 24 ilin ve 81 ilçenin altından diri fay geçtiğini, bu bölgelerde yapılaşmaya öncelik verilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkünse diri fay üzerinde bulunan alanların yapılaşmaya uygun olmayan alanlar olarak ilan edilmesi önemli bir adım olabilir. Mekansal planlamalarda sadece deprem değil, sıvılaşma, heyelan gibi bütün afet risklerinin de mutlaka dikkate alınması gerekiyor. 2025 yılında depremler nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 594 kişi yaralandı ve bu yaralanmaların tamamı panik kaynaklı. Bu tablo, Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerinin sayısının artırılması ve bu eğitimlerin işi bilen, alanında uzman kişiler tarafından verilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor."

