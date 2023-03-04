Adıyaman-Çelikhan yolunda da çökme oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda da çökmeye neden oldu.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Adıyaman'da kara yollarında da bozulmalara yol açtı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi yakınlarında yoldaki kayma dikkati çekti. Çökmenin yaşandığı kara yolu kenarındaki yarıklar oluştuğu, demir korkulukların kırılıp birbirinden uzaklaştığı görüldü. Demir korkulukların birbirinden ayrıldığı bölüm, yoldaki kaymayı daha belirgin hale getirdi. AA

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.