"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Aydın'da endişelendiren gelişme

21 Nisan 2019, Pazar 14:45
Türkiye'deki çam balı üretiminin yüzde 40'ının gerçekleştirildiği Aydın'da son zamanlarda arı ölümlerinde artış yaşandı.

Hediye-i Rahmet: Bal

Hediye-i Rahmet: Bal -2

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Karacaoğlu, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce Aydın bölgesinde ciddi ölçüde arıların telef olduğunu, yapılan analizlerde ölümlerin bahar aylarındaki tarımsal ilaçlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi. 

Çiçeklenme ve tomurcuk döneminde meyve ağaçlarına yapılan ilaçlamaların arı ölümlerine neden olduğuna dikkati çeken Karacaoğlu, "Arı ölümlerinin gerçekleşmesi sadece arılar için de sıkıntı değil aynı zamanda doğada birçok yararlı böceklerin de ölmesi söz konusu olabiliyor. Aslında çiçeklenme döneminde arının ziyaret etmesi yetiştiricinin de lehinedir çünkü arılar tarafından bitkilerin tozlanması gerekiyor ki bu bitkiler sağlıklı meyve üretsinler. Hem yararlı böcekler hem arıların ölümü hem de daha az ürün alınmasına neden oluyor." diye konuştu.

Karacaoğlu, arı ölümlerinin artmasının tabiattaki dengenin bozulmasına neden olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eskiden Ordulu arıcılar Türkiye'nin her tarafını gezerlerdi, hala da geziyorlar. Bunların Ordu'yu terk etmelerinin temel nedeni fındık ilaçlamalarıydı. Fındık ağaçları ilaçlandığında mecburen orayı terk ederlerdi. Önlem alınmazsa burada da arıcının bölgeyi terketmesi söz konusu olabilir.

Tarım ilaçlarının kullanımı arttıkça bir taraftan da zararlıların oranında da artış yaşanıyor. Bir önlem olarak, belki, arıların ziyaretlerinin olmadığı günlerde, kapalı havalarda ya da geceleri ilaçlama yapılabilir. Bitkisel üretim yapan üreticiler bilinçlendirilirse çevreye zarar veren kimyasallarla mücadele edebilirler."

"Ot ilacının yasaklanması gerekiyor"

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir ise Aydın'da kayıtlı 2 bin 467 arı üreticisi olduğunu, 412 bin arı kovanının bulunduğunu, Türkiye'deki çam balı üretiminin yüzde 40'ını karşıladıkları bilgisini verdi.

Son dönemde üyelerinden çok fazla arı ölümü olduğu yönünde şikayetler aldıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Aydın, Türkiye'nin en iyi arı gelişim sahasıdır. Bahar da uzun sürdüğü için çiftçimizin bilinçsiz ilaçlamasından dolayı arı ölümleri gerçekleşmekte. Şimdi arazilere ilaç atıyorlar. Eskiden çiftler sürülürdü. Şu anda çiftçilerimiz çift sürmektense ot ilacı atıyor ve beraberinde arı ölümleri gerçekleşiyor. Aynı şekilde ağaçlarda yapılan ilaçlamalar da ölümlere yol açıyor. Bakanlığın bir an önce önlem alması gerekiyor. Ot ilacının yasaklanması gerekiyor. Bu yasaklanmadığı sürece arı ölümleri devam edecektir. Ağaçlardaki ilaçlama gece yapılabilir. Çok sayıda arı ölümleri var. Arı gelişmiyor. Normalde bu aylarda arının çok iyi gelişmesi lazımdı fakat birçok üreticimiz ölümlerden dolayı arısını geliştiremedi. Arı demek yaşam demektir. Arı varsa tarım vardır."

 

***

Tıklayınız:

Yaratılış harikası bir şifa vesilesi: Çam Balı

Hediye-i Rahmet: Bal

Hediye-i Rahmet: Bal -2

***

Okumak için tıklayınız:

 

Allah'ın Şafi isminin tecellisi 'Arı sütü'

Kovandan çıkmadan satılıyor: ''Fiyat bile sorulmadan alınıyor"

Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi

AA

Etiketler: arı, bal, arı ölümleri
Okunma Sayısı: 3899
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tam

    21.4.2019 22:22:06

    Peygamberimiz ASM Nimetler arasinda ilk yok olacak olan nimetin BAL oldugunu bildirmistir. Pis ve cirkin görünümlü DÖGMELER de virüs gibi cogalip gözlere kirlilik yapiyor. Yahudiler de Filistinde zulmü had safhaya tasiyor, demek ki kiyamet daha da yakinlasti.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

"Provokatörler o köyden değil"

''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

En Çok Okunanlar

📷
Genel

Akıllı Tahta
📷
Genel

Tefekkür Penceresi
Genel

Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
Mikail YAPRAK

Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
Faruk ÇAKIR

Yine yanlış yapıyorsunuz
Genel

Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
M. Latif SALİHOĞLU

Tâciz, saldırı, iftira...
Ahmet BATTAL

Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.