Dereler ıslah edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, “Türkiye’nin tüm derelerini, 2 yıl içinde en azından malzemeli bakımını yaparak Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz, AFAD’ımız ile Sayın Valilerimizin koordinasyonunda ıslah etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Sukonak Mahallesi’nde, 21 yaşındaki bir gencin dere suyuna kapılarak kaybolmasına ilişkin kente gelen Memiş, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Memiş, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD olarak müdahale ve risk azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Derelerin ıslahı için bazı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Memiş, şöyle konuştu:

“Yaptığımız protokolle 111 adet ekskavatör iş makinesini alıp, DSİ ile protokol yapıp, özellikle Karadeniz’den başlayarak riskli dereleri ıslah ediyoruz. Oralarda makineli çalışmalar yapıyoruz ve çalışmalar 1-2 aydır devam ediyor. Türkiye’nin tüm derelerini, 2 yıl içinde en azından malzemeli bakımını yaparak DSİ Genel Müdürlüğümüz, AFAD’ımız ile Sayın Valilerimizin koordinasyonunda ıslah etmeyi planlıyoruz.”