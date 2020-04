Hastalar Risalesi dağıtıldı

İzmir’den okuyucularımız bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’e karşı manevî tedbir amacıyla Risale-i Nur eserlerinden manevî reçete hükmünde olan “Hastalar Risalesi”ni bastırıp vatandaşlara dağıtmak için harekete geçti.

Bu hizmete vesile olan okuyucularımız mesajını şöyle iletti: “Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri; ‘Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor’ diyor. Şu an da bütün herkesi sarsan büyük bir hastalık ve her kesimin merkezinde, gafleti izale eden ölüm hakikati var. Bu durum karşısında biz ne yapabiliriz diye düşünürken bir ağabeyimizin 2500 adet ‘Hastalar Risalesi’ için sponsor oldu ve bizi hâliyle sevindirdi.”

İnsanlığın kurtuluş reçetesi

“Medrese-i Yusufiye ekibi olarak Hasan Muharrem Okur’un mihmandarlığında bir program yaptık. İlkin neşriyat hizmetlerimizle ilgilenen İzmir Yeni Asya Satış ve Pazarlama bölümünden Şakir Argın ile görüştük. Kendi tanıdığı esnaf arkadaşlarla görüşüp daha geniş bir yelpazede hizmet olabileceğini ifade etti. Onun akabinde Yeni Asya Gazetesi okuyucularımızdan eczanesi olan ağabey ve kardeşlerle görüşerek kaç adet dağıtabileceklerini tesbit ettik. Bunun yanında Bornova Temsilcimiz Salih Sütlüçoğlu, Çamdibi Temsilcimiz Nail Aladağ ve Menemen Temsilcimiz Halil Yağcılar’ı ve diğer taraftan gazetemiz okuyucuları esnaf ve kardeşler de dağıtabileceklerini söyleyince hizmet yelpazemiz daha da genişlemiş oldu. Ve böyle zamanlarda insanlığın kurtuluş reçetesi Risale-i Nurlar’ın elden ele dağıtılması İnşâallah büyük bir fütuhata sebeb olacaktır.”

İzmir - Abdulbasir Şeker