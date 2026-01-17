"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

17 Ocak 2026, Cumartesi 00:43
İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Pazar günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın da 5 derece olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli örtü oluşabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: istanbul, kar, kar yağisi
Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'

    Tahliye edilen İsrail helikopteri halatın kopmasıyla yere çakıldı

    2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya oldu

    Yeni soğuk hava dalgası kapıda: 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

    Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    BM: Gazze'deki 60 milyon ton molozu temizlemek 7 yıldan fazla sürecek

    Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

    Trump: Gazze'de Barış Kurulu kuruldu, üyeler kısa sürede açıklanacak

    Beyaz Saray: İran konusunda tüm seçenekler halen masada

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    "Nükleer enerjiden çıkmak ciddi bir stratejik hataydı"

    Gazze’deki insanî kriz derinleşti

    Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

    Babacan: Dindarız dediler, hak yediler

    İsrail ABD’yi savaşa sürüklüyor

    Erdoğan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı

    İran Starlink ekipmanlarına el koydu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'
    Genel

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.