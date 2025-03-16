İzmir'de mart sıcaklık rekoru kırıldı, hava sıcaklığı 35 şehrimizde 30 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde 35 ilde termometreler 30 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyretti. Sıcaklıklar, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Antalya, Aydın, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Rize, Bursa, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Bilecik, Samsun, Bartın, Giresun, Düzce, Denizli, Karaman, Burdur, Ordu, Şırnak, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Gaziantep ve Kilis'te 30 derecenin üzerine çıktı. Söz konusu 35 ilde en yüksek sıcaklıklar, ilçelere göre 34,6 ile 30 derece aralığında seyretti. En yüksek sıcaklık Adana'nın Yüreğir ilçesinde 34,6 derece olarak ölçüldü. Sıcaklıkların yarın da yurt genelinde mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 18 Mart Salı gününden itibaren ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. İzmir'de mart sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaşarak, 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı. İzmir'de, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak mart günü yaşandı. Yarın da etkisini sürdürecek sıcak havanın, 18 Mart Salı günü 17 dereceye düşmesi bekleniyor. AA

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