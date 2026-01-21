"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

Libya’da kum fırtınası: 1 kişi öldü, 15 kişi yararlandı

21 Ocak 2026, Çarşamba 08:54
Libya’nın doğusunda ve güneyinde hafta başından beri etkili olan kum fırtınası sebebiyle 1 kişi öldü, 15 kişi yararlandı.

Libya’nın doğusunda, Bingazi kentindeki Yüksek Acil Durum Komitesinin Başkanı Halid Kaddafi yaptığı videolu açıklamada, ülkenin doğusu ve güneyinde etkili kum fırtınasının verdiği maddi ve beşeri zarar hakkında bilgi verdi.

Kaddafi, yer belirtmeden sert hava koşulları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ölen kişinin Bingazi kentinde fırtına nedeniyle evinin çatısı çöken Muhammed et-Tabavi olduğu bilgisini alındı.

Libya'nın güney ve doğu bölgeleri, özellikle Bingazi kentinde şiddetli toz fırtınası devam ediyor.

Bingazi’de şiddetli fırtına bazı ağaçları yerinden söktü ve sökülen ağaçların araçların üzerine devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Libya Ulusal Meteoroloji Merkezi 17 Ocak’ta toz fırtınası konusunda uyarıda bulunmuştu.

Acil Durum Komitesi de bugün Libya'nın doğu ve güney bölgelerindeki şehir ve bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve tüm dükkan ile işletmelerin kapalı olacağını duyurmuştu.

Komite ayrıca Sivil Havacılık Otoritesine hitaben yazdığı resmi yazıda, fırtına dinene kadar güney ve doğu bölgelerindeki havaalanlarında uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

AA


